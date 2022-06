Exentrenador de Andy Ruiz reveló el motivo de su separación tras haber sido campeones mundiales

Andy Ruiz y Manny Robles fueron los encargados de vencer a Anthony Joshua el 1 de junio de 2019 (Foto: Instagram/@manuel.boxing)

En junio de 2019 Andy Ruiz Jr. se convirtió en el primer boxeador con raíces mexicanas en conquistar cualquier título de la catgoría de peso completo en boxeo. El logro fue conseguido junto a Manny Robles y conformaron una dupla que hizo soñar a la afición nacional. A pesar del éxito conseguido por la pareja, después de perder los cinturones experimentaron una ruptura pero el entrenador reveló el verdadero motivo de la separación.

Durante una charla con el exboxeador Marco Antonio Barrera, en el podcast Un Round Más, Robles aseguró que Ruiz Jr. no logró controlar el peso de la fama tras haber vencido a Anthony Joshua. Incluso, la indisciplina del atleta nacido en California fue el motivo principal por el cual se deshizo de la corona y rompieron toda relación laboral a finales del año 2019.

“Después de que ganó el campeonato mundial, le cambió la vida de la noche a la mañana. Fueron millones de dólares, la fama, la fiesta. Lastimosamente no lo supo manejar. No llegó tan mal a la revancha, pero no como la primera vez, llegó más arriba del peso que la primera vez”, recordó con el ex boxeador.

El campamento de Ruiz y Robles tuvo resultados favorables en la primera pelea contra Anthony Joshua (Foto: Al Bello/AFP)

El panorama no siempre fue negativo. De hecho, a la dupla Ruiz Jr. - Robles se le preserntó la oportunidad de pelear por el título mundial en manos de Joshua dos meses después de haber vencido al alemán Alexander Dimitrenko. La poca diferencia entre cada pelea fue provechosa para el mexicoestadounidense, pues pudo continuar en el mismo ritmo de entrenamiento y preparación.

Para conseguir el resultdo deseado, Manny Robles optó por trasladarse con Ruiz y todo su equipo a Gauadalajara, Jalisco para concentrarse en un campamento libre de distracciones. La decisión también fue retribuída, pues el 1 de junio de 2019 Andy se levantó de un par de caídas y consiguió vencer por la vía del nocaut al campeón británico. Así, después de siete rounds pudo colgarse las fajillas de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Federación Internacional de Boxeo (FIB) y Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

El logro tuvo eco en todo el mundo y ser propietario de los tres cinturones le abrió las puertas del Palacio Nacional en una reunión con Andrés Manuel López Obrador, diez días después del triunfo. En el encuentro estuvieron presentes Ruiz y Robles, aunque fue la última ocasión que se vieron antes de un largo periodo de ausencia.

Ruiz se convirtió en el primer campeón mundial de raíces mexicanas en peso completo (Foto: Archivo)

“Fueron tres meses en que no lo volví a ver hasta que volvió a aparecer para hacer la segunda pelea con Joshua, entonces empezamos en el gimnasio y yo sugerí venir a entrenar (a Guadalajara). El problema fue que tuvimos que regresar a Los Ángeles, ahí ya no tenía ritmo y no tenía control. Cuando regresamos a Los Ángeles ya no lo veía, porque cada quien estaba en su casa”, declaró.

La preparación de Ruiz para la revancha no fue la misma. Se presentó al pesaje con siete kilos más que en la primera ocasión y su desempeño en el ring fue superado. A pesar de ello, Robles consideró que Anthony Joshua peleó con “pánico” de volver a ser impactado por el mexicano, pero Andy no pudo aprovechar la ventaja a pesar de su determinación. En ese sentido, al término de los 12 episodios, el británico recuperó su corona por decisión.

Con desánimo, el equipo de Ruiz volvió a México y se despidió en el aeropuerto. Aunque Robles le extendió una invitación para volverlo a ver en el gimnasio, días después el padre de Andy comunicó la separación defintiva y puso fin a la dupla que ilusionó al país.

Anthony Joshua recuperó su título unificado seis meses después de haber caído por nocaut ante Andy Ruiz (Foto: Andrew Couldridge/REUTERS)

“Yo traté de convencerlo y hablaba con él para dejar un legado. No solamente fue que ganara el título, sino que hizo soñar a la gente, pues él siendo un gordito le ganó a Anthony Joshua y la gente podía pensar ‘si ese gordito pudo ¿por qué no lo puedo hacer yo?’”, finalizó.

Tras un breve periodo de inactividad, Ruiz decidió incorporarse al establo de Eddy Reynoso para retomar las riendas de su carrera. En dicha etapa bajó de peso y venció a Chris Arreola en mayo de 2021. A pesar de ello, el periodista Mike Coppinger afirmó que el púgil de peso completo saldrá del Canelo Team para entrenar con Alfredo Osuna, su tercer guía en tres años, de cara al combate con Luis Ortiz.

