El diálogo que tuvo Checo Pérez con los comisarios de F1 tras su accidente en el GP de Canadá

El piloto de Red Bull chocó en la carrera de clasificación del GP de Canadá e intentó volver a la carrera, pero no lo dejaron (Video: Twitter/@diegofmejia//DANZ)

La participación de Sergio Checo Pérez en el Gran Premio de Canadá no fue la que esperaba, ya que quedó eliminado tras presentar fallas en el motor y no pudo concluir su participación en la competencia. Pero desde la clasificación Checo tuvo problemas que le complicaron su participación en Canadá.

El mexicano tuvo un accidente en el Q2 tras chocar contra el muro de contención en una curva cerrada ya que no pudo hacer girar su bólido para evitar el incidente. A pesar de que no se trató de un golpe de gravedad, Pérez quedó eliminado y no pudo acabar la clasificatoria previa al Gran Premio.

Pero una de las peculiaridades que no se notó fue el diálogo que tuvo el tapatío con los oficiales de pista de la Fórmula 1, pues el mexicano intentó convencerlos de regresar a la competencia. Las reglas de la F1 apuntan que cuando un vehículo choca o sale del pavimento en la clasificación, no tiene posibilidades de volver a la competencia y es penalizado.

Así fue el momento en el que Checo Pérez chocó contra el muro de contención en la Q2 del GP de Canadá (Video: ESPN)

A pesar de ello, el corredor de Red Bull insistió a los comisionarios para que lo dejaran correr lo que restaba del Q2. Cuando Checo aún seguía arriba de su monoplaza llegaron los encargados de retirarlo de la curva y lo primero que les pidió es que lo colocaran en posición para reanudar la competencia. Un video de DAZN captó cómo se desenvolvió la conversación:

“¡Vamos!”, dijo el jalisciense refiriéndose a la condición en la que estaba su vehículo. “No, estás atascado ahí Checo”, le respondió uno de los comisionarios que intentaba sacar el monoplaza del muro en donde se estrelló Pérez, “muévelo”, fue la petición del mexicano, comentario que incomodó a los asistentes de F1, por lo que la respuesta que recibió fue: “¡Está atascado!”.

“Intenta moverlo”, volvió a insistir Checo, pero solo le respondieron “no puedo hacerlo, lo siento”. A la par, diferentes cuerdas rodearon el monoplaza de Sergio para empezar la remoción del vehículo y despejar esa zona. En cuanto el coequipero de Max Verstappen notó que su vehículo salía del muro de contención, pidió de nueva cuenta que le dieran la oportunidad de volver a la carrera. Así fue como el tapatío intentó convencer a los comisionados de volver a la carrera:

“¿Puedes ponerlo de nuevo en la pista?”, “No, no podemos”, “amigo, ¿puedes ponerlo de nuevo en la pista?”

Checo Pérez dialogó con los comisionarios de la F1 para volver al GP de Canadá (Foto: Twitter/@diegofmejia)

Para ese momento, Checo Pérez ya se encontraba fuera de su auto y estaba al lado del personal que maniobraba para retirar su vehículo. La grúa ya tenía prensado el bólido del mexicano, por lo que las posibilidades de que lo dejaran a disposición del piloto azteca eran nulas. A pesar de ello, Pérez no dejó de insistir y continuó el diálogo con los comisionarios. Incluso señaló que podría hacer arrancar el auto para que no se lo llevaran en grúa, pero la respuesta fue negativa.

“¡Puedo arrancar!, ¡puedo volver!, ¡puedo volver, hombre!”. “Lo sé Checo, estoy de acuerdo contigo”.

El comisario no cedió a la insistencia del piloto de 32 años, así que se limitó a llevarse el vehículo por la parte trasera del circuito Circuito Gilles Villeneuve y hacer caminar a Checo Pérez por la parte de vegetación hasta arribar al Paddock para reencontrarse con su equipo de Red Bull.

SEGUIR LEYENDO: