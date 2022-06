SRE enviará un equipo especial a Qatar para que atienda a los 80 mil mexicanos que asistirán al Mundial

Qatar 2022 será el octavo Mundial consecutivo para los mexicanos; en todos han quedado en la fase de octavos de final (Foto: Reuters)

El Gobierno de México calcula que al menos 80 mil aficionados de la Selección Mexicana de futbol viajen en noviembre próximo al Mundial Qatar 2022, de acuerdo con el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard.

Este miércoles, durante la inauguración de la nueva sede de la Embajada de Qatar en la Ciudad de México, el canciller señaló que enviará a tierras mundialistas un equipo especial, encabezado por Alfonso Zegbe, para que atienda a las y los connacionales que asistan a apoyar al Tri

“La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ya estructuró un equipo especial allá para atender a la afición mexicana que va, que estimamos probablemente llegue hasta 80.000 o más mexicanas y mexicanos en el Mundial en Catar”

“Vamos a tener muchas actividades allá con la anuencia, la orientación, la guía y el respaldo del Gobierno de Catar, que se ha portado muy bien con nosotros, no solo por el Mundial”, añadió

El canciller Marcelo Ebrard junto al embajador qatarí Mohamed Alkuwari (Foto: SRE)

Según datos de la FIFA, México se encuentra entre los ocho países desde donde se compran más entradas para la Copa Mundial, que se disputará a partir de este noviembre.

Incluso, el partido Argentina-México está entre los duelos de la fase grupos con más demanda por parte de hinchas que buscan adquirir entradas.

Evita fraudes al adquirir un paquete para Qatar 2022

Hace unos meses la SRE hizo un llamado a la afición azteca a no caer en fraudes a la hora de adquirir paquetes de viaje para dicho torneo.

(Foto: SRE)

Las autoridades ratificaron que los medios oficiales para comprar paquetes de viaje o boletos para Qatar 2002 son los siguientes:

- Directamente en FIFA.com, donde únicamente los consumidores podrán adquirir boletos para los partidos categoría regular. Ninguna agencia de viajes o entidad comercial alguna podrá incluir dentro de sus paquetes de viajes estos boletos.

- MATCH Hospitality, donde únicamente los consumidores podrán adquirir boletos para los partidos en categoría Hospitality con la empresa MATCH Hospitality que tiene los derechos exclusivos y a nivel global del Programa de Hospitality de la FIFA. En México, solo pueden comercializar paquetes los agentes MATCH Hospitality Mexico (Zest Events), Lusso Travel y Mundomex.

Por el contrario, ATCH Hospitality y la FIFA han reportado a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) supuestos paquetes que incluyen vuelos, hospedaje y boletos para los partidos para los cuales no tienen autorización de hacerlo, lo que podría representar un fraude. Algunas de las empresas detectadas son:

- Nevada Tours

- Kalinka Tours

- Global Entertainment Mexico (GE México)

- Alpez Travel

- Tours Irapuato

- Just Travelling Travel Services • Eight Tours

- All in One Travel

- Destinos Maya

- Viajes al Mundial

- Pachbe Mexico

- Mangat Atelier

- Mexicotur

- Deportours

- Atayan Viajes

- PlugMe Travel Score Hospitality

Derrota de México ante Uruguay en juego amistoso. Foto: @FMF

Cabe mencionar que la escuadra azteca compartirá el grupo C junto a Argentina, Polonia y Arabia Saudí.

Los dirigidos por el estratega argentino Gerardo “Tata” Martino aspiran a superar la barrera de los octavos de final en la que se han quedado en sus últimas siete participaciones.

Qatar es el octavo mundial al que Tri clasifica de forma consecutiva y en el que espera empatar o superar su mejor actuación en este torneo, los cuartos de final que consiguió cuando fue sede de las ediciones de 1970 y 1986.





SEGUIR LEYENDO: