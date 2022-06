El campeón mundial al que Canelo Álvarez rechazó por la trilogía con Golovkin

Canelo Álvarez rechazó a Jermall Charlo por preferir la trilogía con Golovkin (Foto: Al Bello/Getty Images)

Saúl Canelo Álvarez regresará al ring luego de perder contra Dmitry Bivol en la contienda por el cinturón de los semipesados de la AMB (Asociación Mundial de Boxeo). Su siguiente rival será Gennady Golovkin, pelea que significará la trilogía con el boxeador kazajo.

Pero, antes de que el Canelo confirmara su encuentro contra Triple G, existió un rival que tenía intención de medirse ante el campeón unificado de las 168 libras. Se trata de Jermall Charlo, vigente campeón interino del peso medio del CMB (Consejo Mundial de Boxeo).

Charlo había expresado su inquietud por medirse con Álvarez e incluso habló en repetidas ocasiones que ya se había acercado al equipo del Canelo para pactar un combate, pero a pesar de su interés y compromiso por firmar con Saúl, no se concretó.

Foto: Sarah Stier-USA TODAY Sports

Luego de que Canelo Álvarez confirmó su pelea con Golovkin, el norteamericano no se rindió y afirmó que seguiría insistiendo por combatir con el campeón mundial de los supermedianos. Charlo calificó la contienda como algo “grande” para el mexicano, por lo que aseguró que no podía ignorarlo.

“Es una gran pelea para Canelo, no puede pasarla por alto, no puede simplemente decir que no pasa nada porque es una gran pelea para Canelo. El mundo quiere verlo y estoy dispuesto a verlo o tendré que perder mis posibilidades de pelear contra David Benavidez”, aseguró el Jermall Charlo en entrevista con el portal Fighthype.

Anteriormente, cuando Saúl aún no tenía confirmado ningún rival, se habló que el tapatío podría enfrentarse al estadounidense a principios de 2022; sin embargo, su objetivo por subir a las 175 libras y la posibilidad de firmar un tercer capítulo con Golovkin lo orilló a decantarse por la oferta que le brindó al promotora Matchroom Boxing, la cual abarcaba las contiendas con Bivol y GGG.

La pelea de Canelo vs Bivol interfirieron en los planes de Jermall Charlo por enfrentarse al tapatío (Foto: Joe Camporeale/USA TODAY Sports)

Ante tal escenario, el originario de Texas aseguró que fue Saúl quien lo rechazó; además habló de los otros prospectos que tenía para pelear, así lo explicó para Showtime Boxing.

“Canelo rechazó la oportunidad, (Jaime) Munguía se fue con su chico, (David) Benavidez no tiene nada que ofrecer, no tiene cinturón ni nada”, afirmó.





*Información en desarrollo