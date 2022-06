Comienza el Abierto de golf de los Estados Unidos, el tercer major de la temporada

El jueves próximo se pondrá en marcha la edición 122 del US Open y la sede será otra vez The Country Club

La historia cuenta que los primeros palos de golf llegaron a los Estados Unidos durante el siglo XVIII, y los primeros registros hablan que desembarcaron en Carolina del Norte. Los inmigrantes que llegaban desde Gran Bretaña fueron los primeros impulsores del deporte en América y los experimentados jugadores escoceses se transformaron en los primeros profesores que hubo de este lado del Atlántico.

Para fines del siglo XIX ya había varios clubes en el noreste de Estados Unidos y en cada uno de ellos se disputaban diferentes torneos. Newport Country Club en Rohde Island y St.Andrews Golf Club en Yonkers nombraban a los ganadores de su principal torneo como campeones nacionales. Para resolver el problema se reunieron en New York delegados de estos dos clubes y a la reunión fueron invitados miembros de Chicago Golf Club, Shinnecock Golf Club en Long Island y The Country Club, ubicado en las afueras de Boston. Así en el otoño de 1894 se sentaron las bases para crear una organización que regulara la competencia en Estados Unidos y también se ocupara de las reglas del juego. El 22 de diciembre de ese año nació la Amateur Golf Association of the United States, que rápidamente cambio el nombre por el de United States Golf Association (USGA), que es el que todavía lleva. El primer US Amateur, ganado por Charles B. Macdonald, se llevó a cabo en Newport Country Club y al día siguiente se jugó el primer US Open en la misma cancha.

El golf fue creciendo y para 1910 ya había más de 250 clubes afiliados y más de 1100 en 1932. La Gran depresión frenó un poco el avance del juego, pero luego de la Segunda Guerra Mundial el deporte vio un renacer y hoy hay más de 20 mil canchas de golf en Estados Unidos.

Tiger Woods ha ganado tres Abiertos de los Estados Unidos

Durante los primeros tres años el US Amateur y el US Open se jugaron en la misma cancha y en días consecutivos, pero los inscriptos cada vez eran más y ya en 1898 se decidió buscar diferentes canchas para jugar los campeonatos. Hoy la USGA organiza 14 campeonatos, de los cuales 4 son para profesionales (US Open, US Senior Open, US Womens Open, US Senior Womens Open), siendo el resto campeonatos para amateurs.

Aquel primer US Open fue jugado a 36 hoyos y el ganador resultó el inglés Horace Rawlins con 173 golpes, superando por dos al escocés Willie Dunn. El campeonato siguió con el mismo formato por 3 años hasta que en 1898 pasó a disputarse a 72 hoyos, pero todavía no tenía trascendencia a nivel nacional. Todo cambió en 1913.

Aquel año el US Open llegaba por primera vez a The Country Club y un joven llamado Francis Ouimet iba a cambiar la historia, no solo del campeonato, sino del golf en los Estados Unidos. Esa edición fue tan increíble que además de un libro escrito con todos los detalles, se hizo una película llamada The Greatest Game Ever Played, protagonizada por Shia LeBeouf. Solo les adelanto que ese US Open se jugó por única vez en septiembre para que los dos mejores jugadores del mundo de ese momento, los británicos Ted Ray y Harry Vardon, pudieran participar del campeonato. Los visitantes tenían prevista una serie de exhibiciones en Estados Unidos para esa época y la USGA decidió mover el campeonato de la tradicional fecha de junio. El US Open de 1913 merece ser contado con mas detalles, y de eso nos ocuparemos esta semana.

El argentino Ángel Cabrera es el único latino que ganó el US Open

Luego de la explosión que se produjo con la victoria de Ouimet, no era raro ver miles de personas durante el campeonato y la USGA empezó a cobrar entrada. Todo esto se hizo más notorio con la aparición de Bobby Jones en la década del 20. Uno de los más grandes jugadores de la historia, que además nunca se hizo profesional, ganó cuatro US Open en un lapso de ocho años antes de retirarse en 1930. Jones sigue siendo el máximo ganador del campeonato junto con Willie Anderson, Ben Hogan y Jack Nicklaus.

El US Open rota por diferentes canchas del país, siendo Oakmont, en las afueras de Pittsburgh, la que más veces lo recibió (9). Una de esas 9 y la más recordada por nosotros fue la de 2007, cuando Ángel Cabrera se quedó con el título, superando a Tiger Woods y Jim Furyk por un golpe. Cabrera es todavía hoy el único jugador latinoamericano en inscribir su nombre en el trofeo, y hasta el año pasado era el único de habla hispana en haberlo logrado. El español Jon Rahm se impuso en la edición de 2021, siendo el primer jugador de su país en ganar el US Open.

El jueves próximo se pondrá en marcha la edición 122 del US Open y la sede será otra vez The Country Club, el lugar donde hace 109 años explotó el golf en Estados Unidos. A partir del jueves tendrán la historia de 1913 y cada día nos encontraremos para contarles más detalles del tercer major de la temporada.

SEGUIR LEYENDO: