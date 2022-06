Estuvo a punto de perder la vista en una pelea, su rival lo acusó de cobarde y se vengó con uno de los KO del año

El boxeador inglés venció a su rival con una definición contundente

Aquel castigo que le propinó Joe Joyce a fines de noviembre del 2020 fue un quiebre en la ascendente carrera de Daniel Dubois. El peleador británico de 24 años estaba llamado a ser la estrella del futuro entre los pesos pesados, pero esa derrota por KO no fue solamente una apostilla estadística, puso en riesgo su vista y su salud. A casi dos años de aquel acontecimiento, Dinamita tuvo una actuación de alto impacto para dejar en el olvido lo sucedido: se convirtió en campeón mundial “regular” de la Asociación Mundial de Boxeo con un nocaut impresionante ante Trevor Bryan.

La pelea se desarrolló en el Casino Miami con el cinturón regular de la AMB en juego, el cual no está considerado como la faja principal pero sí permite acceder al título absoluto de esa entidad que hoy tiene el ucraniano Oleksandr Usyk. El evento tuvo un condimento clave: el norteamericano, invicto hasta esta velada, había tildado a Dubois de “cobarde” recordando su abandono ante Joyce.

“Es un cobarde, un aficionado glorificado. Lo ponen delante de grandes y pesados sacos, y hace lo que se supone que debe hacer, noquear a esos tipos”, lo descalificó Bryan en la previa, quitándole méritos a los 16 nocauts (en 17 triunfos) que arrastraba hasta este sábado. El mensaje estaba emparentado a que Dubois decidió poner una rodilla en el suelo durante 10 segundos de la pelea ante Joyce para decretar su primera –y única derrota–.

Y Dinamita cargó con todas esas acusaciones para demostrarle a su rival arriba del ring sus condiciones: terminó la pelea en el cuarto asalto con un impresionante zurdazo al rostro que durmió al norteamericano, quien intentó levantarse mientras el juez realizaba el conteo reglamentario pero no pudo.

“Quería ver lo que tenía, probé el mentón y luego fui a por él. Fue un final perfecto y estoy muy feliz. Creo que esto me hará instantáneamente un mejor peleador”, declaró tras lo hecho según replicaron medios británicos. “Dillian Whyte, Joseph Parker, todos esos nombres... todos están en mi lista”, afirmó sobre su deseo de enfrentar a estos pugilistas. Sin embargo, esta victoria le abre una puerta a ser el retador obligatorio del vencedor de la revancha entre su compatriota Anthony Joshua y Usyk que se daría en las próximas semanas tras el sorprendente triunfo del ucraniano el año pasado.

Independientemente de su brillante presentación arriba del cuadrilátero, lo hecho por Dubois es de celebración teniendo en cuenta que estuvo a punto de tener que retirarse cuando sufrió aquella derrota contra Joyce. El británico combatió durante seis asaltos con el hueso orbital de su ojo izquierdo fracturado y una hemorragia en la retina, lo que puso al borde de perder la visión según informó el diario The Sun por entonces. “Salvó su ojo. Su ojo estaba obviamente en mal estado y escuché que se rompió el hueso orbital. Es joven, puede volver sin problemas”, había reflexionado su rival tras aquella pelea.

“Ya no pienso más en el ojo, todo está de vuelta a la normalidad. El ojo está listo para poder ser golpeado de nuevo. Ha sanado y creo que ahora es más fuerte de lo que era antes. Me ha vuelto más rudo y estoy listo para volver”, le había dicho Dubois al medio especializado Boxingscene a mediados del 2021 cuando realizó su reaparición siete meses más tarde de la resonante caída.

Lo cierto es que aquella dramática escena quedó en el pasado. Dinamita tiene como única derrota esa pelea ante Joyce y desde entonces ya acumuló tres victorias en fila por nocaut ante el rumano Bogdan Dinu, contra el norteamericano Joe Cusumano y la de este fin de semana frente a Bryan.

El norteamericano, de 32 años, nunca había caído en sus 22 combates previos, en los cuales había acumulado 15 nocauts. En agosto del 2018 había logrado obtener el título mundial interino de la AMB, pero recién volvió a presentarse en el 2021 con el vacante cinturón de la AMB regular en juego.

Así le había quedado el ojo a Dubois tras la pelea contra Joyce

“Los fanáticos del Reino Unido y la mayoría de los fanáticos del boxeo no me conocen tanto. Soy un campeón de peso pesado, y tengo uno de los campeones de la AMB y también uno de los primeros cinturones originales. Sí, soy el campeón. Estoy en este deporte desde hace mucho tiempo. Así que seré un campeón, continuaré haciendo lo que hago y construiré mi legado, así que esto es lo que soy”, había planteado este pugilista que tiene como promotor al mítico Don King horas antes de ser vencido por el europeo.

A los 24 años, Dubois ahora posiciona su apellido nuevamente en las grandes marquesinas en una divisional que está en pleno proceso de transición tras el ¿retiro? de Tyson Fury en abril de este año con un resonante evento en Wembley que tuvo su victoria sobre Dillian Whyte. También existe gran expectativa sobre la revancha de Joshua vs. Usyk y un gran signo de interrogación sobre los pasos a seguir del ex campeón mundial Deontay Wilder, quien avisó días atrás que no se retirará.

SEGUIR LEYENDO: