La broma escatológica de Mike Tyson cuando le preguntaron qué gusto tenía la oreja de Evander Holyfield

Mike Tyson bromeó con su nuevo producto que conmemora los 25 años de su mordedura de oreja a Evander Holyfield

El 28 de junio de 1997 se vivió uno de los episodios más recordados del boxeo y fue durante el combate entre Mike Tyson y Evander Holyfield por el título mundial de los pesos pesados de la WBA. En el tercer asalto del duelo, Iron Mike le mordió la oreja a su rival, que luego se quedó con la victoria. Se cumplirá un cuarto de siglo de aquella historia y Tyson le dedicó uno de sus productos para conmemorar ese hecho que fue un escándalo, aunque hoy se lo toma con gracia.

En el tercer asalto de ese duelo, Tyson mordió de forma intempestiva la oreja de Holyfield mientras lo sostenía con los brazos. El hecho dejó perplejos a todos los espectadores y millones de televidentes que siguieron las alternativas en todo el mundo. Por supuesto, el juez decidió terminar la contienda, descalificando a Tyson. Esa pelea en Las Vegas fue la revancha del triunfo que obtuvo Holyfield en 1996, en el mismo recinto.

“Quería matarlo. Estaba realmente enfadado porque me golpeó la cabeza y todo. Le mordí porque quería matarlo. Me sacó de mi plan de lucha y de todo. Sea bueno o malo, no voy a dejar que nadie se lleve mi gloria”, sentenció Tyson en 2020.

Además, el ex campeón mundial de la mencionada categoría admitió que su reacción también fue “por las drogas. Sólo pensaba en las drogas. Yo creía que era Dios, me sentía como Dios. Pero lo hecho, hecho está. Yo no pensaba en el boxeo cuando lo mordí. No me preocupaba el boxeo. Está mal lo que le hice, muy mal. Me volví como loco”.

Las gomitas de Mike Tyson (@itstyson20)

Ahora bien. En una reciente entrevista radial con Alex Jones, el ex boxeador de 55 años llevó uno de sus productos llamado “Mike Bites” (Mike muerde), que son una gomitas hechas a base de cannabis, y que tienen la forma de la oreja. En marzo pasado, Mike ya había anunciado que su empresa iba a dedicarse a producir snacks de cannabis.

El conductor del programa primero bromeo mordiendo el paquete. Luego Tyson lo tomó y probó una de las gomitas. “Sabe mejor que la (oreja) de Evander”, aseguró en tono de broma, y luego sentenció, “La (oreja) de Evander Holyfield sabe a trasero”, lo que generó que todos los presentes en el estudios se largaran a reír.

Más allá del marco de gracia en el que se refirió al tema, fue la primera vez en 25 años que Iron Mike describió el gusto de la oreja de Holyfield. Luego de aquella pelea por el título, que fue llamada “The Bite Fight” (La pelea de mordidas), Tyson fue descalificado, la entidad rectora le revocó su licencia y se le impuso una sanción económica de 3 millones de dólares.

Mucho tiempo después, en 2019, en el podcast Hotboxin’ With Mike Tyson, Holyfield le aseguró a su antiguo rival que lo había perdonado por el episodio de la oreja, mientras que Tyson le anticipó que ya tenía en su cabeza la idea de hacer un producto que rememorara aquel incidente.

A fin de mes se cumplirán 25 años del insólito episodio que marcó al boxeo y al deporte en general. En aquella oportunidad Tyson fue el gran perdedor, aunque con el paso del tiempo decidió conmemorarlo con estas gomitas de cannabis.

