Toni Nadal habló del futuro de Rafa después de su preocupante aparición en muletas tras ganar Roland Garros

La imagen de Rafael Nadal en muletas tras ganar Roland Garros

Toni Nadal, tío del tenista Rafael Nadal y su entrenador hasta 2017, confía en que su sobrino pueda acudir a Wimbledon, el torneo sobre hierba que comienza el próximo 27 de junio, aunque ha reconocido que habrá que esperar a ver los resultados del tratamiento que ha comenzado a recibir para tratarse de su dolencia en el pie izquierdo.

“Veo Wimbledon muy cerca porque en dos semanas empieza. Vamos a ver si mi sobrino está allí o no. Yo confío en que sí, confío en que el tratamiento vaya bien y mi sobrino vuelva a hacer un esfuerzo”, subrayó el mentor del tenista manacorí.

El español, al mismo tiempo, reconoció que el deseo de que su sobrino pueda estar en Wimbledon no obedece sólo al deseo de ganar o intentar ganar, sino también a darse la satisfacción personal de seguir estando y luchando.

Además, aseguró que hay que aprovechar el buen momento deportivo que atraviesa su sobrino, y que le ha llevado a ser el ganador de los dos Grand Slam que se han disputado este año.

Toni Nadal se pronunció sobre su sobrino (Reuters)

“Él sabe que está jugando bien, es el ganador de los dos últimos Grand Slam. Si no hubiera tenido la lesión que tuvo en Indian Wells probablemente hubiera ganado más torneos, está en un buen momento y cuando las cosas están bien hay que aprovechar”, indicó.

El entrenador aseguró que aún no tiene ningún dato respecto al nuevo tratamiento iniciado por el reciente ganador de Roland Garros y apuntó que será necesario esperar unos días para ver los resultados.

El español de 61 años reconoció que le sigue conmoviendo, o por lo menos sigue valorando, ver la capacidad de su sobrino de seguir luchando a pesar de los problemas que tiene: “Cuando veo que tiene que superar muchas dificultades y sigue estando ahí a pesar de haber ganado muchas cosas y de haber tenido mucho éxito, seguir...”

Auger-Aliassime, es el nuevo discípulo de Toni Nadal (EFE)

En este sentido, incidió en que Rafa quería hacer un esfuerzo para retarse a sí mismo y ganar Roland Garros, aunque suponga pagar un precio muy alto en estos momentos en cuanto a dolor. No obstante, remarcó que esta lesión no es nueva sino que “desde 2005 juega con bastante dolor hasta el punto de, en ocasiones, ser incapaz de acabar un entrenamiento”.

Respecto a los sentimientos encontrados al ver que su actual pupilo, el canadiense Felix Auger-Aliassime, enfrentándose a Nadal, aseguró que lo lleva mal, como quedó en evidencia al marcharse en el quinto set.

“Pensé que ahora solo falta que haya ayudado a mi sobrino a ganar su primer partido y también le haya ayudado a perder el último”, evocó. No obstante, explicó que no le ha generado ningún problema puesto que desde el primer momento dejó claro que no lo apoyaría en el momento en que se enfrentase a su sobrino.





SEGUIR LEYENDO