“Me lastimó la quijada”: cómo fue el combate del Travieso Arce vs “Terrible” Morales

Los dos ex campeones mundiales tuvieron un combate de exhibición en el que presumieron de sus habilidades boxísticas (Video Twitter/@bxstrs)

Jorge El Travieso Arce y Erik Terrible Morales protagonizaron un combate de exhibición el pasado viernes 3 de junio en Zacatecas. Ambos ex púgiles volvieron a portar los guantes y subieron al cuadrilátero para enfrentarse en una pelea sin un título de por medio.

A seis rounds ambos ex campeones mundiales dieron muestra de sus habilidades que en algún momento los llevaron a ser grandes referentes del boxeo mexicano. Para el evento realizado en Zacatecas, tanto el Travieso como Terrible Morales subieron al ring con la careta de protección.

Una vez que el réferi dio inicio a la contienda, ambos ex atletas de alto rendimiento salieron con toda la intención de dar la mejor muestra de boxeo para el público que se dio cita en Zacatecas para el show. El primer round sirvió para que se dieran cuenta en qué calidad llegó el rival, por lo que soltaron todo tipo de combinaciones y golpes.

El Travieso Arce aceptó que Erik Morales aún pega fuerte (Foto: Twitter/@bxstrs)

Para el segundo round la dinámica fue la misma; sin embargo, lo que saltó entre el público es que Erik Morales se quitó la careta de protección y salió a pelear sin ella, hecho que incendió al público de la Feria de Zacatecas; aunque la escena parecía provocar a Jorge Arce, disminuyó algunos golpes al rostro y buscó conectar golpes en el cuerpo del también diputado federal.

El Travieso también recibió el castigo del originario de Tijuana pues un golpe aterrizó en la quijada de Arce y sacudió el rostro del quien fue pentacampeón en el boxeo mundial e internacional. Para el cuarto asalto, el oriundo de Los Mochis, Sinaloa también se despojó de la careta y terminó la pelea sin ella.

La reacción del público se generalizó ya que aplaudieron la acción que ambos atletas realizaron por comprometerse de lleno en el combate.

Al término de la pelea, Erik Terrible Morales realizó una transmisión en vivo en Facebook en la cual habló de la pelea y reconoció el potencial de Jorge Arce, además en el mismo video dejó que el Travieso también explicara lo que sintió. Fue ahí en donde apuntó que Morales le lastimó la quijada con un golpe.

“Traté de hacer un buen espectáculo ya que Erik pega muy fuerte, me lastimó la quijada, me pegó upper que me atarantó y dije: ‘Me voy sobre él’. La verdad está loco este cab**n, se quitó la careta y yo dije ‘¿cómo se quitó la careta?’ y la gente empezó a decir ‘sin careta, sin careta’ y a mi no se me abre la cajuela, caliente me quité la careta y tírele, lo que sí es que tira bien fuerte el champ”, aseguró.





