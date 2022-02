La verdadera razón por la que el “Travieso” Arce se retiró del box

A los 35 años, el Travieso Arce dejó el boxeo profesional (Foto: Omar Martínez/ Cuartoscuro.com)

Llega un punto en el que las figuras del boxeo deciden colgar los guantes y retirarse del ring para dar paso a nuevos proyectos personales y un espacio a las nuevas generaciones. En el boxeo mexicano uno de los retiros que más sorprendió al público se trató el de Jorge El Travieso Arce.

Luego de la derrota a manos de Nonito Donaire por la vía del nocaut, el Travieso se retiró por un año y experimentó una fuerte depresión que lo alejó del ring; una vez recuperado regresó al boxeo profesional y contendió una vez más por un campeonato, pero finalmente en 2014 dejó formalmente el box.

Aunque tenía 35 años y aún contaba con la habilidad para seguir compitiendo, tomó la decisión de dejarlo para siempre y darle paso a nuevas ocupaciones personales. Recientemente en el podcast Un round Más contó la verdadera razón por la que dejó el deporte de los puños y guantes.

El Travieso Arce le hizo una promesa a su esposa para regresar al boxeo y cuando perdiera, se retiraría permanentemente (Foto: Marco Polo Guzmán Hernández/ Cuartoscuro.com)

Después de su última pelea ante Nonito Donaire, poco a poco retomó la actividad en el box hasta que tuvo la idea de regresar al cuadrilátero, buscó a su representante y le compartió su inquietud de volver. “Hablé con (Fernando) Beltrán y le dije: ‘Compadre estoy aburrido, estoy en depresión, voy a regresar a pelear’”, relató el ex púgil.

Una vez que le informó a su representante, habló con su esposa Karime Gutiérrez para compartirle el plan que tenía de volver. Aunque su pareja no estaba del todo convencida, Jorge Arce buscó la forma de que se uniera a su plan y así tener todo su apoyo para tener una segunda etapa en el cuadrilátero.

“Hablé con mi mujer y le dije: ‘Aguántame una pelea, si en una pelea no la hago, me retiro para siempre del boxeo, una más’. Y pues sí, órale que me pongo a entrenar”, explicó el originario de Los Mochis, Sinaloa.

Luego de la derrota a manos de Nonito Donaire por la vía del nocaut, el Travieso se retiró por un año (Foto: Twitter/@david_mangione)

La pelea con la que regresó fue contra el colombiano José Carmona. El evento se llevó a cabo San Luis Potosí el 13 de noviembre de 2013; Arce se enfundó de nueva cuenta sus guantes y con la confianza en su decisión, ganó el combate al octavo round por la vía del nocaut.

Entre el júbilo y la emoción el Travieso Arce demostró que aún tenía la cualidad para pelear, por lo que pactó más peleas. Su ambición fue grande al grado de considerar un campeonato más del CMB en el peso pluma, por lo que agendó un combate contra Jhonny González.

El representante del Travieso y su esposa no querían que se llevara a cabo la pelea. Pero el entusiasmo de Jorge fue mayor, así que se le ocurrió hacerle una promesa más a su esposa. Nuevamente le dijo que si perdía, dejaría de forma definitiva el boxeo profesional.

“Le prometí a mi esposa y le dije: ‘Si pierdo el campeonato mundial ahí sí me retiro, te juro por mi vida y por mis hijos que si pierdo, me retiro’”

En octubre de 2014, luego de perder contra Jhonny González, Jorge Arce se retiró (Foto: Marco Polo Guzmán Hernández/ Cuartoscuro.com)

Ella accedió y el 4 de octubre de 2014 el púgil sinaloense vivió una derrota más, al asalto 11 perdió por nocaut técnico y no consiguió el campeonato pluma. Así que Jorge Arce sabía que su carrera había llegado a su fin, pues por sus valores familiares tenía que cumplir su palabra.

“Mi papá me enseñó a honrar la palabra, me dijo: ‘Un hombre que no tiene palabra, no vale nada, usted cuando hable con su boca, sosténgalo’. Peleé con Jhonny González, perdí y me dijo mi esposa, ‘me prometiste retirarte’, y aquí se acaba mi carrera, ahí estuvo”

Aunque se pensó que su rendimiento físico fue el principal factor, en realidad una promesa a su familia lo orilló a dejar de forma definitiva el deporte que lo vio hacerse campeón en cinco ocasiones. Años después dio peleas de exhibición (como contra Julio César Chávez) pero ya nada profesional.

SEGUIR LEYENDO: