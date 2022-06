La broma de Pachuca que involucró a Shakira con Kevin Álvarez

Con el dovorcio de Shakira y Piqué, el club Tuzos bromeó con una canción de Shakira (Video: YouTube/Shakira Record)

Desde que Shakira anunció su separación de Gerard Piqué los fanáticos de la cantautora y del futbolista han hablado del conflicto que orilló al matrimonio para acabar su relación. En redes sociales se volvió un tema relevante hablar del divorcio y mofarse de la situación que experimentó la cantante colombiana, pues en reiteradas ocasiones mostró ante su público el cariño que le tenía a Piqué.

Por ello, el club Pachuca se animó a ser parte de la dinámica y compartió un meme que generó diferentes reacciones entre sus seguidores. Por medio de la cuenta oficial de la cuenta de los Tuzos en Twitter realizaron una comparación entre la canción Inevitable con uno de sus jugadores, Kevin Álvarez.

Los Tuzos le agradecieron al lateral derecho por “haberle explicado a Shakira de fútbol”. Y es que la idea surgió a partir de un video de un concierto de la intérprete de Waka Waka en la que aseguró que “gracias al número 3″ entiende el balompié. Cabe resaltar que dentro de la escuadra hidalguense, Álvarez porta el dorsal 3, por lo que la cuenta del equipo aprovechó la coincidencia.

Los Tuzos le agradecieron a Kevin Álvarez por “haberle explicado a Shakira de fútbol” (Fotos: Getty Images//Instagram/@kevinalvarez_c)

“Gracias @KevinAlvarez_2″, fue la frase que publicó el equipo. Acompañó el escrito con una fotografía del futbolista y de Shakira cuando cantó aquel fragmento en un concierto en vivo. El tuit superó las mil reacciones de “me gusta” y cientos de comentarios respondieron la elocuente broma del club.

“No manches tío tuzo! Creí que ya te estabas despidiendo de él”, “casi me da algo” y “esto me suena a una despedida”, fueron algunos de los comentarios que respondieron a la publicación. Debido a que en la Liga MX empezó el mercado de fichajes y venta de jugadores para la temporada Apertura 2022 se pensó que los Tuzos se estaban despidiendo del también seleccionado nacional para verlo partir a otro club, sin embargo, no fue así y solo fue una broma.

Con la noticia de la ruptura de Shakira y Piqué, en internet circula un video del momento en que Shakira cambió la letra original del tema y dedicó un fragmento al defensa del Barcelona. Durante un concierto en 2011, en lugar de cantar “si es cuestión de confesar, no sé preparar café y no entiendo de fútbol” improvisó el fragmento que dio como resultado:

Los tuzos bromearon con Shakira y Kevin Álvarez (Foto: Twitter/@Tuzos)

“Si es cuestión de confesar, gracias al número 3 ahora entiendo de fútbol”

Dentro del conjunto del Barca, Gerard Piqué porta el número 3, por lo que los fanáticos de la intérprete de Antología aclamaron aquella muestra de amor.





