La pelea del “Travieso” Arce que lo llevó a la depresión

La derrota ante Nonito Donaire dejó en depresión al Travieso Arce (Foto: Marco Polo Guzmán Hernández/ Cuartoscuro.com)

En el boxeo mexicano poco se sabe de las consecuencias que viven las grades figuras del ring cuando son derrotados. Tal como paso con Jorge El Travieso Arce, el ex pentacampeón del super gallo. El ex púgil sinaloense fue uno de los máximos exponentes en su peso, pero cuando vivió una derrota a manos de Nonito Donaire, las afectaciones para el Travieso fueron complicadas.

En plática para el podcast Un Round Más, Jorge Arce confesó que el haber sido derrotado por el filipino le dejó una gran afección emocional, al grado de retirarse del boxeo y hundirse en una profunda depresión, de la cual solo pudo salir con ayuda de un especialista.

Jorge Arce explicó que poco antes de pactar la pelea, sabía que su rendimiento ya no era el mismo al de años atrás, pero debido a la propuesta económica que le ofrecieron, aceptó el combate y se preparó para subir al cuadrilátero una vez más. Una vez iniciado el combate, al tercer round el Travieso Arce perdió por nocaut y de inmediato anunció su retiro del boxeo profesional.

Jorge Arce explicó que poco antes de pactar la pelea, sabía que su rendimiento ya no era el mismo al de años atrás (Foto: Omar Martínez/ Cuartoscuro.com)

“El era muy rápido para mí, no vi el golpe, me noqueó y me deprimí un año con esa pelea porque perdí, estaba muy mal y me deprimí un año sin hacer nada”

Lejos del ring, con los guantes colgados y sin ninguna actividad, el legendario peleador mexicano dejó que la tristeza de no haber rendido lo esperado en su último combate lo dominara. Incluso reveló que tuvo problemas médicos pues subió de peso y sentía una fatiga constante.

“Empecé a subir de peso, me sentía mal porque no agarraba aire, estaba totalmente deprimido. Fui con un psicólogo y me dijo ‘traes una depresión espantosa, ¿qué te gusta? ¿qué te apasiona?’”, recordó el ex púgil.

El Travieso Arce dejó que la tristeza de no haber rendido lo esperado en su último combate lo dominara (Foto: Twitter/@david_mangione)

Con el sentimiento de aquel recuerdo, Jorge Arce tomó una pausa para después seguir con su relato: “Le dije ‘me gusta el boxeo’, me dice ’¿ya no puedes?’, ‘no sé, ya me retiré'. Y me dice el psicólogo ‘vete a entrenar para que saques el estrés’”.

Fue así como volvió al gimnasio, tomó sus guantes y retomó sus entrenamientos. Le costó un año para recuperar la misma confianza con la que se retiró en 2012 del boxeo profesional. Para noviembre de 2013 se animó a pactar más peleas en su carrera profesional hasta que finalmente dejó el box de forma definitiva en octubre de 2014 tras perder contra Jhonny González.

Pero el combate que tuvo contra Nonito Donaire marcó un antes y un después en la vida personal de Jorge Armando Arce, pues a partir de aquella derrota y los problemas emocionales que tuvo se enfrentó a sí mismo para lidiar con sus emociones.

Nonito Donaire noqueó al Travieso Arce en diciembre del 2012 (Foto: Twitter/@david_mangione)

El 15 de diciembre de 2012 el Travieso Arce subió al cuadrilátero para enfrentarse a Nonito Donaire, quien en ese momento era el campeón del supergallo de la OMB (Organización Mundial de Boxeo). El objetivo del mexicano era sumar un cinturón más a su récord de victorias, sin embargo, los resultados no favorecieron a Arce.

La pelea duró menos de lo esperado pues rápidamente el originario de los Mochis, Sinaloa se vio rebasado por la técnica del filipino. Donaire empezó a dominar el encuentro y arrinconó al Travieso Arce; poco a poco la defensa del mexicano se vio debilitada y cayó en repetidas ocasiones. A pesar de ello, Jorge se repuso y retomó la contienda.

El Travieso Arce regresó al boxeo en noviembre de 2013 para finalmente retirarse de manera definitiva en 2014 (Foto: Omar Martínez/ Cuartoscuro.com)

Pero su esfuerzo no dio para más y al asalto tres de la contienda, Nonito Donaire impactó su puño izquierdo en el rostro de Jorge Arce, quien no vio el golpe y recibió todo el impacto del golpe. El Travieso Arce cayó a la lona y no se repuso.

Las asistencias médicas ingresaron para revisarlo y conocer su estado de salud, por fortuna se repuso y fue cuando anunció ante la prensa que esa era su última pelea como boxeador profesional.

