La vez que el “Terrible” Morales se libró de una discusión con Valentín Elizalde

(Fotos: Gettyiamges// Cuartoscuro)

Los boxeadores mexicanos siempre han tenido una relación cercana con los personajes del espectáculo, por lo que es común que forjen una relación cercana. Tal pasó con Erik Terrible Morales y José Ángel Ledezma Quintero, mejor conocido como El Coyote, su relación con el cantante de banda regional lo llevó a involucrarse con Valentín Elizalde y estuvo a punto de protagonizar una discusión con El Gallo de Oro a causa de una presentación musical.

La anécdota se desenvolvió fuera del cuadrilátero de boxeo, en un evento familiar Erik Morales coincidió en una fiesta con el cantante sonorense y un mal entendido causó que Valentín se molestara con el ex púgil profesional, el Terrible narró la historia en su podcast Un Round Más.

José Ángel Ledezma y Erik Morales se convirtieron en compadres de bautismo gracias a su relación cercana y de amistad. En aquel evento uno de los artistas que amenizaron el lugar fue el cantante de Vete ya.

(FOTO: ISAAC ESQUIVEL/CUARTOSCURO.COM)

Años después en un viaje de Culiacán a Hermosillo, el Terrible se encontró con Mario El Cachorro Delgado quien le reveló la molestia de Valentín con él: “Íbamos en el camino platicando de música, artistas y en eso me dice: ‘Oye güey, Valentín Elizalde está encabronado contigo porque dice que lo bajaste del escenario de la fiesta del Coyote’”.

La confesión incomodó a quien fue campeón mundial peso pluma del CMB pues no conocía personalmente a Valentín Elizalde, por lo que negó la acusación: “Güey, no fui yo”, recordó Erik Morales.

(Foto: Instagram/@terrible100)

No satisfecho con su confesión el Terrible buscó personalmente al cantante de regional mexicana y acordaron un encuentro en un hotel en el que se hospedaría Erik. Valentín accedió al encuentro pues quería manifestar su enojo al peleador. El ex boxeador recreó cómo fue aquella conversación con El gallo de oro:

“ ‘Sabe qué compa? yo estoy agüitado con usted’, ‘sí ya me explicaron por qué, pero dame permiso de contarte mi historia. Fuimos tantos padrinos, llegué a la misa, me salí, llegué a la fiesta y en realidad pues yo no tenía control de nada […] no tengo el gusto de conocerte, me agrada tu música, me la paso bien y ya me retiré, pero no fui yo’”.

Fue entonces que el cantante recapituló lo sucedido y se dio cuenta que hubo una equivocación. “Me dijeron a mí que dice el padrino que te bajes a la chin*****a. Entonces pregunté ¿quién es el padrino? Erik Morales”.

(Foto: Instagram/@terrible100)

Una de las peculiaridades de la fiesta donde el Terrible fue padrino es es que el miembro de La Original Banda El Limón convirtió en compadres a cuatro personas más además del Terrible Morales, por lo que la confusión radicó en ese detalle pues durante la fiesta le hicieron llegar el mensaje a Valentín de que se bajara del escenario por la petición de uno de los padrinos.

Una vez aclarada la situación, se dieron la oportunidad de conocerse mejor y dejar atrás aquella vivencia incómoda. A pesar de que el Terrible Morales fue sincero con el cantante, no lograron averiguar quién involucró al ex boxeador en aquella confusión.

“Fue todo, se arregló, nos cantó unas canciones, la pasamos bien. No tomaba nada, empezó a tomar agüita, nos la pasamos un buen rato pero la gente del Coyote me sacó ahí, me metió en problemas gratis”, finalizó Erik Morales.

