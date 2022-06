La peculiar respuesta de Checo Pérez a Verstappen por el campeonato de pilotos

El mexicano aseguró que seguirá "enamorado" de Verstappen y no cambiará su relación

El Gran Premio de Mónaco significó el logro más importante en la carrera de Sergio Checo Pérez dentro de la Fórmula 1 pues el haber consumado la victoria lo acercó más a la pelea por el Campeonato de Pilotos de la Temporada 2022 pues quedó a tan solo 15 puntos de alcanzar a Max Verstappen, quien de momento se encuentra en el primer lugar del ranking.

Al término de la carrera en el circuito de Monte Carlo, durante la conferencia de prensa, Checo dejó entre ver que no iniciaría una pelea interna en Red Bull Racing, ante la interrogante de la prensa por conocer la reacción de Verstappen por la probable disputa con Checo por el título de campeón, el mexicano tuvo una elocuente manera de disuadir la tensión.

Sergio aseguró que seguirá “enamorado” del neerlandés a pesar de que ambos tendrían posibilidades de competir por el campeonato de pilotos. Cuando uno de los reporteros de la prensa se dirigió a Max y le preguntó si veía a Checo como un potencial rival por el título y cómo cambiaría su relación dicha condición su relación, Verstappen lo explicó:

Sergio aseguró que seguirá “enamorado” del neerlandés (Foto: Twitter/@redbullracing)

“No creo que cambie nuestra relación -si las cosas se calientan en el campeonato-, tenemos buena relación”.

Pero cuando el neerlandés se disponía a continuar con su explicación, fue interrumpido por el piloto mexicano, quien de manera elocuente y bromista afirmó:

“Seguiremos enamorados ¿verdad?”

El trabajo en equipo que ha logrado el tapatío le ha valido para ganarse el respeto de Verstappen (Foto: REUTERS/Benoit Tessier)

Rápidamente el piloto neerlandés respondió: “Absolutamente ¿por qué tendría que cambiar?”. Y es que el trabajo en equipo que ha logrado el tapatío le ha valido para ganarse el respeto de Verstappen, pues gracias a él consiguió el campeonato en 2021. Bajo ese argumento, el piloto principal de Red Bull añadió:

“Trabajamos muy bien como equipo, siempre intentamos optimizar el coche y trabajar para el equipo y podemos aceptar cuando alguien hace un buen trabajo o lo hace mejor, y creo que eso es muy importante porque así es como te respetas mutuamente y sí, que al final gane el mejor ¿no?”, finalizó.

Sin embargo, la victoria de Pérez no fue bien vista por todos ya que el papá de Verstappen se molestó con la escudería por no favorecer a su hijo. Jos Verstappen. quien a pesar de felicitar al mexicano, arremetió contra Red Bull por no favorecer a Max.

Por qué Checo Pérez podría competirle a Verstappen por el campeonato con Red Bull

Christian Horner aceptó que tanto Pérez como Verstappen tienen la oportunidad de pelear por el campeonato de pilotos (Foto: REUTERS/Benoit Tessier)

Christian Horner, director de Red Bull, ya habló en relación a la posibilidad que existe dentro del equipo luego del primer lugar del tapatío. En conferencia de prensa al término de la carrera aceptó que tanto Pérez como Verstappen tienen la oportunidad de pelear por el campeonato de pilotos, siempre y cuando se sostenga el de constructores y ambos pilotos aporten al equipo.

Incluso cambió el discurso dentro del equipo del Toro rojo pues destacó que no les importa quién lo consiga, ya que ambos son pertenecientes a Red Bull y el logro sería para el equipo. Así lo externó el director de la escudería:

“No nos importa quien gane, el de constructores es enormemente importante, pero, ya sabes, ya sea Max o Checo, ambos son pilotos de Red Bull y ambos tienen la misma oportunidad”.

En relación a la clasificación por el campeonato de constructores, con la victoria del 1 - 3 de la escudería austriaca, Red Bull se afianzó en el primer lugar con un acumulado de 235 puntos, resultado que lo alejó de Ferrari y Mercedes; el primero lleva 199 puntos mientras que el segundo de ellos tiene 134.

