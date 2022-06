Cuáles fueron las condiciones de Hugo Sánchez para prestarle su casa a Luis García en España

Luis García vivió en la casa de Hugo Sánchez (Foto: Instagram/@garciaposti)

Una de las características de Hugo Sánchez es su personalidad ya que dentro y fuera de la cancha se caracterizó por la exigencia y la disciplina consigo mismo. En el fútbol mexicano es reconocido como uno de los primeros delanteros que tuvo éxito en Europa y que salió de Pumas.

Como su sucesor en imitar sus pasos se trató de Luis García Postigo, quien en la década de los noventa llegó al Atlético de Madrid después de un exitoso paso por el club Universidad Nacional. Y quien lo recibió en España se trató de el Pentapichichi.

Para facilitar la mudanza de Luis García, Hugo le facilitó una casa para que el delantero auriazul se instalara en el viejo continente. Recientemente el actual comentarista deportivo de TV Azteca reveló cómo fue aquel préstamo y qué condiciones puso Hugol para que él se pudiera instalar en dicha residencia.

Luis consideró que no fue una decisión acertada vivir en la casa de Hugo porque no vivió en Madrid (Foto: YouTube/Dr. García)

En una entrevista con Efraín Chispa Velarde para su canal de YouTube Casa Velarde, el Doctor contó cómo fue vivir en aquella casa. Aunque fue una oferta amable del ex jugador del Real Madrid, Luis consideró que no fue una decisión acertada porque no vivió en Madrid y años más tarde se arrepintió de aquella elección.

“En mi primer año en el Atlético, Hugo se había regresado a México con el América y tenía una casa desocupada afuera de Madrid, me la ofreció muy amablemente para vivir ahí. Me arrepiento de no haber vivido en Madrid como tal, tener esa experiencia porque la casa de Hugo estaba como a 20 minutos de la ciudad”, recordó.

Y parte de las condiciones que impuso Hugo Sánchez se trató de la decoración y el almacén de sus pertenencias que dejó en España. Debido a que el actual analista deportivo de ESPN vivió varios años en Europa, dejó la casa amueblada, por lo que Luis García no tuvo que equiparla pues ya tenía la mayoría de las comodidades y muebles para habitarla.

Para hacer la vivienda más familiar, el Niño Artillero incluyó fotografías de su colección al lugar (Foto: YouTube/Dr. García)

Además gran parte de la casa tenía fotografías del Macho y demás imágenes que resaltaban los momentos más icónicos del jugador.

En diferentes recámaras había al menos una fotografía de las emblemáticas jugadas que realizaba Sánchez en la cancha, por lo que Luis tuvo que adecuarse a ese ambiente; sin embargo, con el paso del tiempo se incomodó con algunos cuadros y los retiró.

En una ocasión se cansó de estar viendo aquella imagen, por lo que la removió con el apoyo del personal de la limpieza.

Parte de las condiciones que impuso Hugo Sánchez se trató de la decoración y el almacén de sus pertenencias que dejó en España (Foto: YouTube/Dr. García)

“Yo llego a vivir ahí, en el comedor -donde comía mi sopa de lentejas- (había) un cuadro del p*nche Hugo Sánchez tirándose una chilena. Había una señora portuguesa de limpieza que nos ayudaba mucho en la casa que era amiga de Hugo y le digo: ‘Señora vamos a bajar esta foto porque me va a dar un infarto’. Bajamos la foto que te digo era enorme y grandísima y estaba chin***ma pero ya no podía comer con Hugo Sánchez tirándose chilenas”, añadió.

Para hacer la vivienda más familiar, el Niño Artillero incluyó fotografías de su colección al lugar, agregó fotos de él cuando jugó con Pumas, desde sus inicios en cantera hasta los campeonatos y reconocimientos que consiguió en México.

También colgó sus fotos de su debut en España y de los partidos importantes en los que participó. Otro de los artículos que no ignoró fueron sus trofeos y los colocó en el estudio del hogar. García jugó en Europa hasta 1995 cuando regresó a México para fichar con América, pero sus primeros dos años en el otro continente vivió en la casa de Hugo Sánchez.

SEGUIR LEYENDO: