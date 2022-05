Padre de Verstappen explotó contra Red Bull por favorecer a Checo Pérez: “Es decepcionante”

Checo Pérez ganó el GP de Mónaco por primera vez en su carrera y recibió la felicitación de Jos Verstappen (Foto: Getty Images)

La victoria de Sergio Pérez en el Gran Premio Mónaco dejó todo tipo de reacciones alrededor del equipo, pues no solo se confirmó que el mexicano puede optar a la victoria con los principales candidatos sobre la parrilla, sino que también sirvió para subirse a la pelea por el Campeonato de Pilotos.

Entre los daños colaterales que dejó el triunfo de Checo, quien no escondió su descontento fue el padre de su compañero de equipo, Jos Verstappen. quien a pesar de felicitar al mexicano, arremetió contra Red Bull por no favorecer a Max.

A través del medio de comunicación oficial de Max Verstappen, el ex piloto neerlandés compartió su columna sobre lo ocurrido en Montecarlo el pasado fin de semana, expresó estar molesto con la organización del GP y en especial por haber “perdido” 10 puntos en el campeonato, en referencia al tercer lugar de su hijo.

Jos Verstappen ha sido el estricto impulsor de la carrera de Max en el automovilismo deportivo (Foto: Getty Images)

“El tercer lugar de Max fue muy decepcionante. Todos vimos que era un fin de semana complicado para él”

Escribió Jos a través del sitio oficial de Verstappen, luego de criticar el agarre en los nuevos neumáticos de la temporada 2022 y el no haber comenzado la carrera en punto por la lluvia, por lo que continuó con la crítica a Red Bull por el auto que le han dado a Max este comienzo de año.

“Comienza con el automóvil, que simplemente aún no tiene las características para su estilo de conducción. Max tiene muy poco agarre en el eje delantero. Y especialmente en Mónaco, con todas esas curvas cortas, necesitas un coche que gire muy rápido. Eso fue difícil”, explicó, para después cuestionar la estrategia que favoreció a Checo.

Red Bull consiguió el 1-3 en el GP de Mónaco 2022, con Checo Pérez como el piloto ganador (Foto: REUTERS/Benoit Tessier)

“Red Bull logró un buen resultado, pero al mismo tiempo ejerció poca influencia para ayudar a Max a ponerse al frente”, declaró Jos Verstappen, pues explicó que la única razón por la que su hijo quedó en el podio fue debido al error de Ferrari cuando llamó a Leclerc a boxes.

El ex piloto de Fórmula 1 entre 1994 y 2003 mencionó: “Al líder del campeonato, Max, no le ayudó en ese sentido la estrategia elegida. Se volvió completamente a favor de Checo. Eso fue decepcionante para mí, y me hubiera gustado que fuera diferente para el líder del campeonato”.

“Pérez en realidad ganó la carrera debido a la parada en boxes anterior”

Jos Verstappen se ha consolidado como uno de los protagonistas en el box de Max durante cada carrera (Foto: Getty Images)

El padre de Verstappen explicó que debieron montar los neumáticos medios en su hijo antes en la carrera, pues ya habían obtenido la información suficiente de Gasly, quien los cambió desde la vuelta número dos. En cambio, Checo Pérez fue el elegido para pasar primero a los pits, tres vueltas antes que Max, razón principal por la que habría ganado en Mónaco, de acuerdo con Jos.

“Me hubiera gustado que fueran a por Max, pero claro no soy del todo objetivo. Creo que aquí se han tirado diez puntos de Max. Especialmente con los dos retiros que hemos tenido, necesitamos todos los puntos”

A pesar de que Jos recalcó el error de Pérez en la clasificación, cuando provocó una bandera roja que impidió la vuelta rápida de su hijo, quiso cerrar su columna con una felicitación a Checo:

“Aparte de todo esto, me alegro por Checo. Ganar en Mónaco es, por supuesto, algo especial y espero que lo disfrute”, sentenció Jos Verstappen, para ahora dedicar su atención en los circuitos de Azerbaiyán y Canadá.

