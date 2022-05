El error básico que tuvo Ferrari en el Gran Premio de Mónaco y enojó al director del equipo: “Hay cosas que revisar”

Mattia Binotto reconoció que Ferrari cometió errores en Mónaco (Foto: REUTERS)

Era una victoria que estaba al alcance de la mano, Ferrari tenía todo dado para lograr el triunfo en el Gran Premio de Mónaco. Pero la propia escudería italiana cometió un grave error al momento de las detenciones de Charles Leclerc y Carlos Sainz, lo que sirvió en bandeja la victoria a Red Bull. Los coches de Il Cavallino Rampante dejaron pasar una chance inmejorable y sus autoridades no ocultan su frustración.

Al término de la carrera en el Principado, el director del equipo Ferrari, Mattia Binotto, habló en los micrófonos de Sky Sports Italia y comentó cuáles eran sus sensaciones tras una jornada difícil de digerir, donde la victoria se la llevo el mexicano Sergio Checo Pérez.

“Lamento lo ocurrido, significa que hemos cometido un error básico. Un piloto que sale primero y termina cuarto... hay cosas que revisar. Dicho esto, lamento las circunstancias. Hay cosas que revisar”, dijo el directivo de la Scudería.

Binotto aprovechó su encuentro con la prensa para profundizar su autocrítica: “Nuestro coche ha sido competitivo, pero hemos hecho algo mal. También hemos subestimado la velocidad de los neumáticos intermedios en su momento y quizás deberíamos haber parado con Charles una vuelta antes o no haberlo hecho, quedarnos fuera y proteger la posición, para luego ir rápido por los de seco. Pero son análisis que seguramente haremos después, en frío. Charles (Leclerc) tiene razón, porque cuando uno empieza primero y acaba cuarto, seguro que algo no ha funcionado”.

Incluso, el director de Ferrari profundizó más aún sobre esa doble parada en boxes y la evaluación que hicieron sobre el rendimiento de los neumáticos intermedios que montaba el coche de Leclerc en este en ese momento.

“La dinámica de la segunda parada en boxes de Leclerc la veremos definitivamente con él. No es nada obvio elegir en esos momentos. No tuvimos que anticiparnos, sino elegir después de ver los movimientos de los demás. Como esperábamos, los Red Bull se pararon a montar intermedios y fueron mucho más rápidos de lo que esperábamos. Paramos a Carlos (Sainz) cuando ya habíamos perdido una posición. Luego, en sus vueltas de salida en las gomas intermedias, encontraron tráfico. También le costó la victoria a Carlos, porque si no hubiera encontrado a Latifi, o si Latifi se hubiera echado atrás trivialmente, no se hubiera hablado de ello. Todas estas son situaciones de la carrera que hay que entender, predecir, analizar con él. Nos servirá de lección. Son cosas que pueden pasar y si nos hacen más fuertes, es bueno que pasen”, comentó Binotto.

Mattia Binotto hizo hincapié en el cambio de neumáticos que afectó al rendimiento de los Ferrari en Mónaco (Foto: EFE)

Por último, Mattia Binotto también anunció que Ferrari iba a exigir una explicación de lo ocurrido con la salida de los boxes de los dos coches de Red Bull. Según su criterio, tanto Max Verstappen como Checo Pérez tocaron la línea amarilla que separa el carril de salida de boxes y la pista, cuando la FIA había dado instrucciones a todos los pilotos para que se mantuvieran a la derecha de la línea para evitar sanciones.

“Me gustaría pedir a la FIA una aclaración sobre la línea amarilla que tocaron los Red Bull a la salida de los boxes, es bastante evidente. Ya ha ocurrido antes y es una sanción de cinco segundos, así que esta pasividad no la entendemos y nos gustaría entenderla mejor. Para nosotros la carrera no ha terminado, hay cosas que queremos aclarar”, expresó Binotto antes de conocer la resolución definitiva de los comisarios, que no encontraron anomalías en las paradas de pits de Checo Pérez y Max Verstappen.

No obstante, también lanzó un mensaje positivo de cara al futuro de la Scudería en este campeonato: “Hay amargura y decepción, pero también muchas ganas de revancha porque sabemos que el coche va bien, los pilotos están en buena forma y queremos crecer. Sin señalar a nadie, lo analizaremos todo juntos para entender qué nos llevó a tomar esas decisiones, también porque estar en el muro de la carrera es cualquier cosa menos obvio.”

