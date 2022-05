Estadio Hidalgo, fortaleza de Pachuca ante América en encuentros de liguillas

Guillermo Ochoa, portero del Club América. Foto: Twitter @yosoy8a

Se jugó el primer encuentro de semifinal entre América y Pachuca correspondiente al Grita México Clausura 2022. Águilas y Tuzos mantuvieron la igualdad en el marcador con un empate a un gol y dejaron todo por decidir para el duelo de vuelta con sede en el Estadio Hidalgo, un inmueble que se torna complicado para los azulcremas cada que lo visitan en fase de liguilla.

Y es que el historial registra cinco series de liguillas entre clubes (desde la implementación del formato de torneos cortos), de las cuales en cuatro ocasiones ha sido Pachuca el equipo que avanzó a la siguiente ronda. Pero la estadística que más destaca de cara a una nueva edición, es que América sólo ha conseguido un triunfo cuando visita el recinto ubicado en la bella airosa, por tres derrotas y un empate.

Fue durante los cuartos de final del torneo Clausura 2012. La escuadra azulcrema consiguió su única victoria en territorio blanquiazul en el partido de ida de los cuartos de final con goles de Jesús Molina y Christian Hobbit Bermúdez, este último por partida doble. Por los hidalguenses anotó Leobardo López. La serie finalmente se cerró en el Estadio Azteca con un empate a un gol para un marcador global de tres anotaciones por una.

El jugador Víctor Guzmán de Pachuca (i) disputa el balón con el jugador Jorge Sánchez de América (d) durante el encuentro del torneo Apertura 2021 del fútbol mexicano, celebrado hoy en el estadio Hidalgo de la Ciudad de Pachuca (México).

Ocasiones en las que se han enfrentado en fase de liguilla:

Verano 2001, semifinales. Ida: Pachuca 2-0 América. Vuelta: América 1-1 Pachuca.

Clausura 2007, final. Ida: América 1-2 Pachuca. Vuelta: Pachuca 1-1 América.

Clausura 2012, cuartos de final. Ida: Pachuca 1-3 América. Vuelta: América 0-1 Pachuca.

Clausura 2015, cuartos de final. Ida: Pachuca 3-2 América. Vuelta: América 3-4 Pachuca.

Clausura 2021, cuartos de final. Ida: Pachuca 3-1 América. Vuelta: América 4-2 Pachuca.

En conferencia de prensa posterior a la semifinal de ida del vigente Clausura 2022, Guillermo Almada, técnico de Pachuca, se mostró prudente sobre la ligera ventaja conseguida por se equipo al empatar en su visita a la Ciudad de México. ”Hasta que no logremos el objetivo, no vamos a disfrutar nada, América recibe respeto y tonto sería de nuestra parte confiarnos. Vamos a jugar una final contra ellos el domingo y va a ser más duro”, dijo.

Y agregó : “En la vuelta necesitamos jugar como en el segundo tiempo, ser precisos. América hizo sus cosas, no nos sentimos cómodos cuando no imponemos las condiciones. Tenemos que tener más continuidad, sobre todo lo que hicimos en el segundo tiempo. América tiene buenos futbolistas y buen andamiaje, terminamos asediando el arco. Tenemos que tener más continuidad en los 90 minutos. Marcar una superioridad grande no existe, cualquier detalle puede desequilibrar el partido, tenemos que tener contundencia en el segundo tiempo”.

El jugador Roberto de la Rosa de Pachuca (3d) festeja su gol, durante el encuentro entre Tuzos del Pachuca vs Tigres de la UANL, durante un partido por la jornada 12 del torneo Guardianes 2021, en el Estadio Hidalgo en Pachuca (México).

Mientras tanto, por los de Coapa habló Fernando Ortiz, quien aseguró que saldrán por la victoria en el juego de vuelta. “No tengo duda de que el domingo vamos a salir a ganar como lo hemos hecho desde el primer momento en que asumí. Tranquilidad, esa confianza que me generaron ellos durante los 90 minutos. El fútbol a veces te quita lo merecido, pero estoy convencido de que el domingo vamos a ganar. Sé en qué institución estoy, América debe ser protagonista donde sea.”, comentó.

El compromiso decisivo tendrá lugar el domingo 22 de mayo en la cancha del Estadio Hidalgo en punto de las 20:06 horas, tiempo del centro de México. La otra llave tiene a Atlas con ventaja de tres goles por cero ante los Tigres de la UANL.

