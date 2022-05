Dmitry Bivol confesó por qué buscaría una revancha con Canelo Álvarez

Dmitry Bivol aceptaría una ravancha con Canelo para demostrar su superioridad (Foto: Joe Camporeale/USA TODAY)

No ha transcurrido más de una semana desde la segunda derrota de Saúl Álvarez en toda su carrera, pero el espectáculo que brindó así como la sorpresa que causó la victoria de Dmitry Bivol han provocado los rumores sobre una posible revancha. Hasta el momento, ambos peleadores se han mostrado dispuestos a entablar un segundo encuentro, aunque el campeón de las 175 libras por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) aceptaría la oferta para lograr un ambicioso objetivo.

“La primera pelea fue importante para mí porque quise presentarme ante la afición al boxeo. En la segunda pelea quiero confirmar que realmente soy mejor que él. Él tiene el más grande renombre, pero yo soy mejor y podría ser mejor. Por supuesto podría ganar más dinero y mayor atención, pero también tendría más respeto”, declaró en entrevista para FightHype.

Y es que tras doce rounds ampliamente disputados por ambos peleadores, los jueces se convencieron por el mejor desempeño que demostró Bivol. Los tres coincidieron en otorgar 113 puntos al mexicano contra 115 del ruso, por lo que un round hizo la diferencia. A pesar del cerrado veredicto, la personalidad y estilo de Bivol se impusieron durante gran parte de la pelea, pues la entereza de Álvarez no permaneció durante todos los episodios.

Saúl "Canelo" Álvarez buscaría la revancha con Bivol tras su derrota (Foto: Joe Camporeale/USA TODAY Sports)

En ese sentido, al ser cuestionado sobre si buscaría una segunda reyerta contra el campeón invicto de las 175 libras, el mejor libra por libra del mundo no dudó en responder que “claro que sí. Esto no se queda así”. Si bien la respuesta contundente demostró su negativa a la derrota, en las siguientes declaraciones el Canelo aceptó que su rival tuvo mejor desempeño.

“La verdad es que es un gran campeón y me tocó perder. No voy a dar excusas”, aseguró. No obstante, no dejó pasar la oportunidad para dar a notar la dificultad que conlleva lidiar con las nuevas condiciones al ascender en la categoría de peso. En ese sentido, señaló que el nuevo peso le impidió demostrar su mejor versión debido al agotamiento que se volvió notorio en el transcurso del séptimo y octavo round.

Aunque la ambición de Álvarez fue conquistar su segunda fajilla en la división de los semicompletos, la revancha podría desempeñarse en condiciones diferentes. Días después de haberse bajado del ring, Dmitry Bivol aseguró que le gustaría cambiar el papel de campeón poseedor al de retador para poder luchar y obtener los cuatro cinturones que el Canelo consiguió en las 168 libras durante 2020 y 2021.

Bivol venció a Canelo por la vía de los puntos (Foto: Joe Camporeale-USA TODAY Sports)

No obstante, lejos de buscar bajar de categoría en el corto plazo, aseguró que le gustaría intentar en su propia división que también es dominada por Artur Beterbiev y Joe Smith Jr.”Es mi sueño convertirme en campeón indiscutido. Es el mejor objetivo para mí ahora. Es lo que he buscado desde el inicio de mi carrera”, señaló el originario de Kirguistán durante su intervención.

Una de las cláusulas del contrato entre Bivol y Álvarez consideró una revancha en caso de la derrota del mexicano, pues es el más popular y taquillero de los dos. A pesar de eso, en caso de negociar un posible reencuentro con el mejor libra por libra, Bivol podría contar con la posibilidad de mejorar sus aspiraciones económicas y las condiciones en las que se desarrollaría la reyerta.

De acuerdo con la planeación previa al careo entre Álvarez y Bivol, el ganador de dicho combate estaría obligado a defender el título contra el mejor exponente de Gilberto Ramírez y Dominic Boesel. En ese sentido, la revancha entre el mexicano y el ruso podría demorar.

SEGUIR LEYENDO: