Quién es Joel Díaz, el entrenador mexicano detrás del éxito de Dmitry Bivol

Joel Díaz formó parte del equipo de Dmitry Bivol (Foto: Twitter/@JoelDiazBoxing)

La noche del 7 de mayo de 2022 la afición mexicana al boxeo se llevó una de las sorpresas más grandes de los últimos años. Saúl Álvarez cayó en su intento por conquistar la segunda corona en semipesado ante Dmitry Bivol. El mejor libra por libra no pudo demostrar su estilo a plenitud gracias a la intervención de Joel Díaz, el entrenador que se integró a la esquina del nacido en Kirguistán a escasos meses de entablar la pelea por el cinturón de las 175 libras.

El infructuoso intento que realizó respaldando a Avni Yildirim no fue la única oportunidad de encarar al equipo encabezado por Eddy Reynoso. Joel Díaz, entrenador michoacano que radica en Estados Unidos, tuvo una revancha cuando la plantilla de Dmitry Bivol se estableció en el país de las barras y las estrellas para preparar la defensa de su cinturón ante el mejor libra por libra.

“El plan de pelea fue exactamente el que se trabajó (...) Nos tocó una arena donde el 99.9% iba en contra de mí y ganamos. Esta noche nos tocó un triunfo grande. Cuando Bivol llegó a mi campamento hace dos meses comenzamos a entrenar y me incluyó en el equipo. Yo le dije que trataría de pegarle en su brazo como lo hizo con Callum Smith, por eso yo le ponía hielo round por round”, declaró a los micrófonos de TUDN después del duelo.

Joel Díaz entrenó a Dmitry Bivol desde dos meses antes de la pelea (Foto: Youtube/No Puedes Jugar Boxeo)

Y es que Díaz conoce de sobra a Saúl Álvarez. Desde los 12 años se estableció en California, entidad a la que posteriormente arribó el boxeador tapatío, e incursionó en el deporte de los guantes, primero como atleta y después como preparador tras su retiro. Hasta antes del originario de Kirguistán, su carta de presentación más fuerte fue Thimothy Bradley, con quien hizo historia al superar a Juan Manuel Márquez y Manny Pacquiao.

Aunque los logros obtenidos no le hicieron justicia frente a los reflectores mundiales, fue testigo del crecimiento de uno de los mejores peleadores mexicanos en los últimos años. Saúl Álvarez, quien desde el año 2012 ha encaminado todas sus peleas en Estados Unidos, comenzó a ser objeto de estudio entre boxeadores y entrenadores que buscaron superarlo. Sin embargo, al conocer en carne propia el estilo mexicano, Díaz se posicionó como el indicado para vencerlo.

Fue así que tras la confirmación del regreso de Saúl Álvarez a las 175 libras, el equipo de Bivol se acercó a Díaz. Poco importó la escandalosa derrota que padeció cuando buscó los cinturones del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) al mando del turco Yildirim en las 168 libras, pues el ruso sabía que contaba con la fórmula para superar al mejor libra por libra.

Tras 12 rounds de intensa pelea, Dmitry Bivol retuvo el cinturón de las 175 libras (Foto: Joe Camporeale/ USA TODAY Sports)

La estrategia contra Canelo Álvarez

Pelea tras pelea, Saúl Álvarez se ha hecho fama de noqueador gracias a la tremenda fuerza que ha cultivado en sus puños. Sin embargo no es la única arma en su repertorio. Cuando sus rivales se han resistido a abrir su guardia para descuidar el rostro, el tapatío recurre a los golpes en los brazos para provocar el cansancio y un espacio para conectar su letal gancho. Dicho plan ha sido recomendado por él a los miembros del Canelo Team.

En ese sentido, a sabiendas de que intentaría hacer lo mismo con Bivol, con la finalidad de mermar su principal arma, Díaz reveló la estrategia y preparó a su equipo para anticiparse al plan de Álvarez. Fue así que descanso tras descanso intentaron mermar el cansancio en el brazo izquierdo del ruso con aplicación de hielo. La estrategia funcionó, pues el pupilo del michoacano salió avante.

El estilo de Dmitry Bivol prevaleció gracias a los consejos de Joel Díaz (Foto: Joe Camporeale-USA TODAY Sports)

Las huellas de la batalla quedaron plasmadas en la extremidad de Dmitry, pues horas después los hematomas se hicieron presentes desde su hombro hasta el codo. A pesar de la herida, soportó los embates del poderoso Canelo Álvarez y volteó las predicciones de las casas de apuestas gracias al segundo consejo de su coach.

“Él sabía. Yo le dije que muchos boxeadores que se habían subido antes con Canelo, un peleadorazo, entraban intimidados. Él me decía ‘entrenador, yo no estoy intimidado. Estoy listo’. Es lo que importa. Lo principal fue entrar a ese cuadrilátero sin miedo y sin respeto. Por eso cada round le preguntaba. Cuando faltaban cuatro rounds me dijo ‘coach, aunque falten cinco estoy bien. No hay problema’”, aseguró ante Carlos Aguilar.

