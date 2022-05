Duras críticas de un ex futbolista de Manchester United contra Guardiola: “No quiere líderes”

Guardiola está a dos jornadas de consagrarse campeón de la Premier League con Manchester City (Reuters)

La eliminación de Manchester City en manos del Real Madrid en las semifinales de la Champions League ha generado una ola de críticas contra el entrenador del conjunto inglés, Pep Guardiola, a quien algunos lo acusan de intentar ser más protagonista que sus propios jugadores en el campo de juego. Uno de los que se sumó a esto fue el francés Patrice Evra, quien cargó duro contra el técnico español.

“El Manchester City necesita líderes, pero Guardiola no quiere líderes. Él no quiere jugadores con personalidad. Él es el líder” , sostuvo en declaraciones a la plataforma PrimeVideo. El ex lateral que vistió ocho temporadas y media la camiseta del Manchester United y ganó 15 títulos, incluida la Champions League 2007/08, remarcó que esto termina siendo contraproducente para su propio equipo.

Según su mirada, “cuando (Manchester City) está en problemas, no tiene a nadie en el campo para ayudarlos”, algo que le ocurrió ante Real Madrid. Pese a que la serie estaba 5-3 a su favor y restaba disputar solamente el tiempo adicionado, el conjunto británico se desmoronó tras el primer tanto de Rodrygo y luego terminó perdiendo aquel encuentro en tiempo extra. Evra resaltó que este tipo de situaciones es difícil que ocurran cuando hay futbolistas con personalidad en la cancha.

Evra apuntó conra Guardiola (Reuters)

“Él elige a sus equipos así, no puede formar gente con personalidad. Lo hizo en el Barcelona, pero construye su equipo para controlar a todos. Cuando las cosas van mal, él siempre decide”, insistió el ex futbolista que también se destacó en Juventus y Olympique de Marsella, quien además comparó la situación del equipo celeste con la del París Saint-Germain.

“ El City se ha equivocado, es la verdad. Están traumatizados. Me recuerdan al PSG: son clubes basados en el dinero . El Real Madrid también tiene dinero, pero tiene una historia detrás, el Manchester City solo tiene dinero y los jugadores van a jugar allí únicamente por eso. Luego gana trofeos, por supuesto, pero un jugador elige ir al Manchester City solo porque te ofrece más dinero”, sostuvo.

Una crítica parecida a Guardiola la hizo el alemán Dietmar Hamann. El ex mediocampista del Liverpool charló con el sitio Football Daily y disparó: “Si le das responsabilidad a los jugadores, ellos actúan de manera responsable. Si tratas de jugar en lugar de ellos, no lo harán. Guardiola asfixia a sus equipos”. En este sentido, agregó que el técnico debería empoderar a sus dirigidos: “No puedes ganar partidos en un tablero de tácticas. Una vez que suena el silbato, los jugadores tienen que tomar decisiones y no es la primera vez que uno de sus equipos tomó las decisiones equivocadas en el momento equivocado”.

