Qué pasaría si Canelo Álvarez pierde contra Dmitry Bivol

Saúl Álvarez se ha posicionado como uno de los atletas de élite más competitivos en los últimos años. La esfera del boxeo ha sido ampliamente dominada por él gracias a los logros obtenidos a lo largo de su trayectoria. En el duelo ante Dmitry Bivol buscará aumentar un cinturón más a sus vitrinas aunque, gracias al renombre del que goza, una posible derrota le otorgaría un privilegio del que pocos retadores gozan.

Eddie Hearn, presidente de Matchroom Boxing y el encargado de promover las más recientes peleas de Álvarez, ha brindado detalles acerca del contrato firmado por Dmitry Bivol y Canelo. Una de las cláusulas más peculiares es la de revancha, pues tendría un funcionamiento diferente a lo estipulado en los acuerdos de otras peleas por cualquier campeonato.

Y es que en caso de perder, el mejor libra por libra del mundo tendría la opción de demandar un duelo de revancha casi en automático, contrario a si la victoria le favorece. En el segundo caso, a pesar de que el retador sería el ganador del cinturón, Bivol no tendría el mismo derecho a reclamar un duelo para recuperar su cinturón. De acuerdo con Hearn, la cláusula obedece a factores comerciales.

“La cláusula de revancha para esta pelea solo se aplicará si existe un valor comercial para que se realice una vez más, la pelea tendría que ser lo suficientemente grande para hacerla de nuevo. Si Canelo Álvarez pierde el sábado, cualquier revancha será absolutamente grande porque sería un shock enorme al ser un boxeador tan bueno y difícil de vencer. En cualquier pelea de Canelo, si pierde, el dinero para la revancha es muy grande”, aseguró en una entrevista rescatada por iFL TV.

De esa forma, gracias al espectáculo que ha demostrado, así como el buen rendimiento deportivo al interior de los ensogados, Canelo Álvarez contaría con una segunda oportunidad de pelear por el cinturón de las 175 libras avalado por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). En ese caso, las ganancias generadas por la segunda reyerta superarían con creces a las obtenidas el 7 de mayo.

Según indicó el periodista de ESPN, Mike Coppinger, el acuerdo que Canelo Álvarez firmó con Matchroom para 2022 contempla ganancias aseguradas por USD 160 millones, es decir, cerca de MXN 3 mil 236 millones. No obstante, para embolsarse dicha cantidad está obligado a sostener tres peleas en el periodo, las cuales contemplan a Dmitry Bivol, Gennady Golovkin y un rival por confirmar en diciembre.

De esa forma, la bolsa que recibirá por subirse al ring en contra del campeón de las 175 libras avalado por la AMB contempla USD 53.3 millones, en promedio. Además, la ganancia podría aumentar debido al porcentaje que se agregaría por las compras de pago por evento para atestiguar la pelea. En ese sentido, las cifras por una posible revancha aumentarían de forma considerable.

El desafío de Canelo en las 175 libras

A diferencia de las peleas que el mexicano entabló para conquistar todos los cinturones de las 168 libras, el reto contra Dmitry Bivol representa uno de mayor escala. El mejor libra por libra visitará una categoría ajena y que es ampliamente conocida por el boxeador ruso. Aunque Eddy Reynoso, su entrenador, consideró que están brindando algunas ventajas al campeón, Canelo se siente confiado en ganar.

“Me gustan los retos porque quiero hacer historia y este tipo de retos con los que me pondrán en el top, en los libros de historia del boxeo. Me siento vivo cuando tengo este tipo de retos. Respeto las habilidades boxísticas de Dmitry Bivol, pero es mi momento, me siento en mi mejor momento”, declaró en conferencia de prensa.

