La Federación Ecuatoriana de Fútbol iniciará acciones legales en contra del hincha que saltó a la cancha para tomarse una foto con Messi

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) ha anunciado que iniciará acciones legales en contra del hincha que invadió la cancha para tomarse una foto con Lionel Messi, en el partido que Ecuador y Argentina disputaron como parte de la última fecha de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Catar 2022. La FIFA multó a la FEF con un monto que supera los USD 15.000 por el incidente.

Además, la FIFA sancionó con 20.000 francos suizos, equivalentes a USD 20.450 a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, por demorar el inicio del segundo tiempo en el partido contra Paraguay y por la invasión de un hincha al campo de juego luego del partido frente a Argentina, en Guayaquil, en las Eliminatorias sudamericanas. Por el retraso en el ingreso de los jugadores ecuatorianos a la cancha en el segundo tiempo del partido ante Paraguay, la FEF deberá pagar 5.000 francos suizos de multa, es decir USD 5.112. Por la entrada del hincha al campo de juego, la multa es de 15.000 francos suizos (USD 15.338).

En una carta la FEF anunció que asumirá el valor por la multa impuesta, pero que tomará acciones en contra del aficionado: “El Departamento Legal de la FEF se encuentra preparando el inicio de acciones legales que permitan sancionar la conducta de este hincha y el resarcimiento de los daños provocados a la entidad”, aseguró la Ecuafútbol a Expreso.

Nicolás Solines, director del departamento legal de la FEF, dijo a Bendito Fútbol que el proceso se llevará a cabo con el fin de “cortar de raíz” este tipo de actos por parte de los hinchas: “ Utilizaremos todas las medidas y acciones legales que estén a nuestro alcance, tanto en el ámbito civil como penal ”, aseguró Solines a la plataforma. De acuerdo con Solines, la base de cualquier acción tendrá como fundamento el incumplimiento de las normas en escenarios deportivos.

La acción que prevé tomar la FEF en contra del hincha será por daños y perjuicios a la Federación. Entre las posibles sanciones están multas económicas o que se le prohíba al aficionado ingresar a otros encuentros en los que juegue la selección ecuatoriana. La Federación quiere sentar un precedente para que estos actos no se repitan.

El hincha, que saltó las barreras de la cancha y se acercó sorpresivamente al jugador argentino Lionel Messi, se llama Jossue Garzón. Según lo recogido por diario Expreso, el aficionado está preocupado por la multa que la FIFA impuso a la FEF por su acción. Garzón aseguró al medio de comunicación que aún no ha tenido ninguna notificación de la FEF: “De la Federación Ecuatoriana de Fútbol nadie se ha comunicado conmigo, no me han dicho nada hasta el momento. Y, obviamente, estoy preocupado por la situación”.

Luego del partido entre la selección de Ecuador y Argentina, celebrado el pasado 29 de marzo, Garzón invadió el campo de juego para abrazar y tomarse una fotografía con Messi. En ese momento fue detenido y trasladado a la Fiscalía, pero inmediatamente fue liberado porque no incurrió en ningún delito.

Garzón compartió la fotografía con Messi en su Instagram junto con la leyenda: “Solo vives una vez y una vez es suficiente para mí porque conocí al mejor jugador de la historia. Mi querido Leo Messi, gracias por tantos momentos de felicidad que me has regalado en estos años con tu lindo fútbol. Te quiero a ti y a este lindo deporte”.

Sin embargo, en la fotografía se observa la incomodidad del jugador argentino y Garzón fue criticado por otros hinchas porque consideran que el abordaje del fanático fue un posible ataque físico. Garzón se disculpó por redes sociales: “Lio, lo siento mucho por agarrarte de esa manera del cuello, sé que te molestó, pero fue un acto de felicidad. Obviamente, nunca lo hice con malicia porque eres mi jugador favorito. Para mí tú eres el mejor de la historia y, aunque no seamos amigos, no quiero que pienses mal de mí”.

