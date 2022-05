Concachampions: Pumas tiene la oportunidad de romper una sequía de 11 años sin títulos de la mano de Andrés Lillini

(Foto: Twitter/TheChampions)

Los Pumas de la Universidad Nacional se encuentran por disputar el partido decisivo de la Liga de Campeones de Concacaf con la oportunidad de terminar con una sequía de más de una década sin lograr un título. De la mano de Andrés Lillini, el equipo se encuentra en una serie definitoria por primera vez desde el Apertura Guardianes 2020, cuando jugaron la final de la Liga MX ante León (y que perdieron).

A nivel Concacaf, los universitarios vuelven a la disputa del campeonato después de 17 años, cuando en 2005 fueron finalistas, pero perdieron la serie ante el Saprissa de Costa Rica. En el ámbito internacional, la última vez que se consagraron campeones data de la edición de 1989 en donde vencieron al Pinar del Río, conjunto de origen cubano. En serie a dos partidos, la ida quedó empatada a un gol por bando y en la vuelta los mexicanos se impusieron tres a uno.

No obstante, el tiempo neto en que Pumas no levanta un título es de once años. Un lapso en el que ha podido pelear dos finales (Apertura 2015 y 2020) ante los Tigres de la UANL y ante el ya mencionado León. En la primera fueron derrotados en tanda de penaltis cuatro a dos tras haber empatado en el global a cuatros goles. Y en la segunda, cayeron contra los de Guanajuato por global de tres a uno. En 2011, cuando doblegaron a Monarcas Morelia por tres a dos, alzaron el último trofeo para la institución.

Entrenamiento de Pumas previo a la final de vuelta de la 'Concachampions'. Foto: Twitter @TheChampions

Últimos títulos de Pumas

Clausura 2011: Pumas 3-2 Morelia

Clausura 2009: Pachuca 2-3 Pumas

Apertura 2004: Monterrey 1-3 Pumas

Clausura 2004: Pumas 1-1 (5-4) Chivas

Campeón de Campeones 2003-04: Pumas 7-3 Pachuca

Temporada 1990-91: Pumas, primer lugar con 55 puntos

Copa de Campeones Concacaf 1989: Pumas 4-2 Pinar del Río

La oportunidad entonces, está a merced del conjunto de la Universidad Nacional. El juego de vuelta está previsto para que se lleve a cabo este miércoles cuatro de mayo a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, en la cancha del Lumen Field, casa de los Sounders. La serie, hasta el momento, se encuentra empatada a dos tantos por bando. En el primer juego, los goleadores fueron Juan Ignacio Dinenno por Pumas y Nicolás Lodeiro por Seattle.

Sobre el juego, el lado estadounidense cargó la presión hacia el bando auriazul, pues el delantero Freddy Montero aseguró que ante la hegemonía mantenida por los equipos mexicanos en la región, la carga que representa ser favoritos es para los universitarios.

Trofeo de campeones de la 'Concachampions'. Foto: Twitter @TheChampions

“Nosotros sabemos que los favoritos en la Concachampions siempre van a ser los mexicanos. Aceptamos esa presión, aceptamos la responsabilidad de jugar en casa, pero en nuestra mente no está que somos favoritos. Vamos a pelear, por ahora no hay ninguna intención de ser favoritos”, dijo en conferencia de prensa el futbolista de origen colombiano.

Superioridad mexicana

El predominio de los clubes de la Liga MX en Concacaf es abrumador, ya que de las 57 veces que se ha jugado el torneo, un total de 37 han terminado en las vitrinas de México, es decir, el 64.9%. En ese sentido, es el Club América el máximo ganador con siete campeonatos. En cuestión de nacionalidades, quien más se aproxima en números es la tica con seis. Luego El Salvador con tres. Los Estados Unidos apenas suman dos títulos: el DC United en 1998 y Los Angeles Galaxy en el 2000.

