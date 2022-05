Así respaldó JC Chávez a Óscar Valdez tras perder el campeonato del CMB

Chávez alagó a Óscar Valdez pese a perder el campeonato del CMB (Foto: Instagram/@oscarvaldez56)

La noche del sábado 30 de abril Óscar Valdez perdió el invicto y dejó de ser el campeón del superpluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) tras caer ante Shakur Stevenson por decisión unánime. Fue la primera derrota que experimentó el Canelo Team que entrena Eddy Reynoso y la primera en el récord personal de Valdez, por lo que el boxeador sonorense afrontó el resultado de su última pelea.

Y uno de los experimentados boxeadores mexicanos que lo respaldó se trató de Julio César Chávez, el gran campeón mexicano. La legendaria figura del pugilismo mexicano alentó a Valdez, aunque no consiguió la unificación de las 130 libras ante el estadounidense, Chávez enalteció el esfuerzo que mostró The King arriba del cuadrilátero.

Aunque la derrota del mexicano desilusionó a diferentes fanáticos del deporte, para el César del boxeo la derrota de Valdez no significó nada y le mostró su apoyo para seguir combatiendo en las 130 libras.

JC Chávez respaldó a Óscar Valdez tras perder el campeonato CMB (Foto: Instagram/@jcchavez115)

Por medio de una historia temporal en Instagram, Julio César retomó una publicación de Valdez y redactó un breve mensaje dirigido al ex boxeador olímpico en la que le reconoció todo el esfuerzo al pelador mexicano y afirmó que a pesar del tropezón que experimentó en su trayectoria, lo seguirán apoyando. Así lo expresó Chávez González:

“Óscar eres un campeón, no pasa nada. Todos te seguimos apoyando”

El mensaje fue compartido por el propio Óscar Valdez y lo presumió con sus seguidores en Instagram. La publicación que Julio César retomó fue aquella en la que el peleador de 31 años habló de lo que significó la pérdida de su campeonato y cómo afrontaría lo que venga en su carrera profesional.

En Instagram, Valdez redactó un mensaje en el que habló de su derrota y afrontó su pérdida en el cuadrilátero; agradeció el apoyo de todos los aficionados que han estado con el desde que empezó su carrera en el boxeo profesional y afirmó que regresará más preparado para enaltecer al país.

Óscar Valdez habló de su derrota (Foto: Instagram/@oscarvaldez56)

“Gracias a todos los que me han apoyado durante toda mi carrera, han habido altas y bajas, pero siempre he tratado de brindarles un buen espectáculo, está vez no ganamos la pelea pero hice mi mayor esfuerzo. Les prometo regresar más fuerte y tratar de poner la bandera de México en lo más alto posible”, escribió.

Tal mensaje llegó hasta el gran campeón mexicano, por lo que se animó a dedicarle unas palabras a Óscar Valdez.

A lo largo del combate, Stevenson dominó el duelo; su velocidad y potencia llevaron a complicarle la pelea al mexicano. A pesar de que Valdez se preparó con Eddy Reynoso para estar en la mejor forma posible, no pudieron sacar la victoria esperada.

Por ello, el peleador norteamericano lanzó una advertencia a Saúl Canelo Álvarez y al propio Eddy Reynoso. Al término de la pelea, habló con diferentes medios y señaló que su victoria ante el sonorense sería la primera de todos los miembros del Canelo Team. No dudó un instante en señalar que sería el principio de una era, así lo detalló Shakur Stevenson:

Óscar Valdez perdió ante Shakur Stevenson por la unificación de los superpluma (Foto: Instagram/@oscarvaldez56)

“Les dije a todos que iba a derrotar a Canelo Álvarez, Eddy Reynoso y todo su equipo. Hoy salgo con la victoria, al final cumplí y no quedó solo en palabras”.

A pesar de que Stevenson lo derrotó por una notable ventaja en el resultado de las tarjetas de los jueces, aseguró que Óscar puede ser campeón de nueva cuenta, pero para el norteamericano confió en que puede quedarse con todos los campeonatos del superpluma.

“Creo que Óscar es un gran campeón, tiene mucho poder y seguirá siendo un campeón. Hoy fue el nacimiento de una super estrella. Estoy listo para quien sea, mi objetivo es cualquier rival, quiero todos los cinturones de las 130 libras”, aseguró.

SEGUIR LEYENDO: