Ancelotti anunció que se retirará tras terminar su ciclo en Real Madrid: la singular selección que le gustaría dirigir

Carlo Ancelotti reveló que le gustaría pasar más tiempo con su familia después de que termine su etapa en Real Madrid

Carlo Ancelotti, de 62 años, confesó que planea retirarse una vez que termine su ciclo al frente del Real Madrid, aunque aclaró que podría extender su vínculo, que expira en junio de 2024, por más tiempo. Estas declaraciones generaron un fuerte impacto en Europa sobre todo porque se dieron a conocer justo en la previa del choque ante Manchester City por las semifinales de la Champions League.

“Después del Real sí, probablemente pare. Pero si el Real me mantiene aquí durante diez años, entrenaré durante diez años”, reveló el técnico italiano en una entrevista publicada por la plataforma Prime Video, después de la consagración en La Liga. Por ese título, se convirtió en el primer entrenador de la historia en ganar los cinco grandes campeonatos del fútbol europeo (Francia, España, Inglaterra, Alemania e Italia).

Ancelotti, que ha ganado además tres Champions League como entrenador, dos con Milan (2003, 2007) y una con e Real Madrid (2014), dice querer disfrutar de su familia y viajar por todo el mundo: “Me gustaría pasar tiempo con mis nietos, irme de vacaciones con mi mujer, hay tantas cosas que he descuidado y que querría hacer. Ir a cientos de lugares a los que nunca he ido”. En este sentido, agregó: “No he ido nunca a Australia, tampoco a Río de Janeiro. Ir a ver a mi hermana más a menudo. Desafortunadamente no podemos hacer todo y por ello el día que pare, tendré todas esas cosas por hacer”.

Ancelotti, que fue entrenador adjunto del seleccionador italiano Arrigo Sacchi durante la epopeya de la ‘Nazionale’ hasta la final del Mundial-1994, no descarta sin embargo terminar su carrera tomando los mandos de una selección: “Sí, podría haber un equipo nacional pero es prematuro por ahora”. En este punto reconoció que hay un combinado que lo tienta: “Seguro que me gustaría. Canadá ha hecho muy bien las cosas últimamente”, confesó al recordar que su esposa es canadiense.

Carlo Ancelotti ganó La Liga con Real Madrid y tiene contrato hasta junio de 2024 (Reuters)

Vale recordar que el país norteamericano no tiene tradición futbolística. Allí, por una mera cuestión geográfica, los deportes de invierno son más populares y por eso su selección no es fuerte, a tal punto que solo ha jugado un Mundial en su historia: México 1986, cuando perdió los tres partidos de la fase de grupos y no anotó goles. Ahora tendrá su segunda presentación en esta cita en Qatar 2022, luego de haber completado unas Eliminatorias fantásticas al terminar en la cima de la tabla, por encima de Estados Unidos y México, las dos potencias del continente.

Este miércoles, Real Madrid buscará clasificarse a la final de la Champions League. Para eso deberá derrotar al Manchester City en el Santiago Bernabéu después de la caída 4-3 en Inglaterra la semana pasada. Con respecto a ese partido, el técnico declaró: “Pienso que es muy difícil, pero tenemos una oportunidad increíble de jugar otra final después de haber ganado la Liga, el ambiente es muy bueno y lo podemos hacer”.

Con respecto a la estrategia que utilizará para vencer a Guardiola, adelantó: “El partido tiene que ser completo, el bloque bajo tiene que ser mejor que en la ida, la presión tiene que estar bien hecha para evitar el pase entre líneas, las transiciones”. Y agregó: “No vamos a plantear un partido en bloque bajo, pero sé que hay momentos del partido que será de bloque bajo igual que hay momentos que habrá que presionar arriba y fuerte”.

