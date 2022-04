Cuál fue la curiosa costumbre que Checo Pérez le aprendió a Carlos Slim

Carlos Slim y Sergio Pérez guardan una larga historia de conocerse (Fotos: Gettyimages)

La relación de Checo Pérez con la familia Slim no es para nada nueva, pues desde los primeros años del tapatío en el mundo del automovilismo, el apoyo de Carlos Slim y Carlos Slim Domit ha sido clave para poder consolidarse en los primeros planos y demostrar su capacidad.

El impulso principal surgió alrededor de la Fundación Telmex y su especial apoyo al deporte motor mexicano, pues distintos pilotos han podido florecer a nivel nacional e internacional mediante eventos y academias patrocinadas; por lo que en este momento, el nombre del graduado principal es Sergio Pérez.

Debido a que la unión entre estos personajes comenzó desde que Sergio tenía menos de nueve años de edad, el paso de los meses provocó una unión más cercana, tanto que el piloto de Red Bull ya reveló una de las costumbres que tiene el magnate y que más le admira por su apretada agenda.

En una entrevista con el sitio The Athletic, el jalisciense fue cuestionado sobre si era del tipo de personas que dejan en visto sus conversaciones casuales en alguna de las múltiples redes sociales que existen, a lo que Sergio contestó que no, que sí las lee, pero que no siempre puede contestar rápidamente, por lo que se consideró como “terrible” para las conversaciones por texto.

Es por esta razón que Checo aprendió la curiosa costumbre de contestar, aunque sea después de un periodo de tiempo largo, cualquier tipo de conversación, pues fue algo que le inculcó el propio Carlos Slim a pesar de su apretada agenda como empresario.

“Luego pienso: “Está bien, responderé más tarde”. Y el siguiente texto: “Te responderé más tarde”. Entonces simplemente me olvido de eso. Pero para ser honesto, siempre respondo, incluso si es un mes después”, empezó a describir el mexicano.

“Siempre me gusta responder a los mensajes. Lo aprendí de Carlos Slim. Él siempre responderá, incluso si es tres meses después (del mensaje de texto), le responderá a cualquiera. Y si él puede hacerlo, yo también puedo hacerlo”, expresó Checo.

Esto lo ejemplificó con la apretada agenda que tiene un piloto de Fórmula 1 durante un fin de semana de actividad, día en el que le llega una mayor cantidad de dedicaciones, felicitaciones o mensajes de apoyo, mismos que no puede responder durante el fin.

“A veces, en las carreras, haces una buena calificación y luego estás lleno de mensajes y recibes muchos elogios. Pero luego estás volando y así sucesivamente. Así que sí. Soy malo, tengo que decir. Estoy mal”, continuó el mexicano respecto al tema, en una entrevista que tocó varios puntos distintos sobre su persona.

