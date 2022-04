Sorpresiva respuesta de Pochettino sobre su continuidad y la de Mbappé en el PSG: “Hay un 100% de probabilidades”

La respuesta de Pochettino al hablar de su continuidad y la de Mbappé en el PSG

Al ver como la política deportiva del Paris Saint Germain se ha devorado a una extensa lista de directores técnicos y futbolistas que no lograron el objetivo de ganar la Champions League, no es extraño pensar que Mauricio Pochettino puede correr la misma suerte en los próximos meses. No obstante, el DT argentino dio una sorpresiva respuesta al ser preguntado recientemente sobre su continuidad.

Pochettino, quien fue muy criticado a lo largo de toda la temporada por no superar los octavos de final de la Champions League pese tener la ventaja ante el Real Madrid y contar en su plantilla con figuras como Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé, entre otros, se mostró muy optimista al hablar de su futuro.

Pese a que existen rumores de salida, desactivó las especulaciones este jueves en su encuentro con los medios de comunicación al decir que “hay un 100% de posibilidades” de que tanto él como el atacante Kylian Mbappé continúen en el PSG el próximo curso. Le pidieron un porcentaje de opciones de que se quede en París y que Mbappé haga lo mismo, y respondió tajante: “100% en los dos casos”.

Pochettino se mostró optimista al hablar de su continuidad en el PSG y también sobre el futuro de Kylian Mbappé (Foto: EFE)

Inmediatamente después matizó sus declaraciones, dado que es sabido que Mbappé es deseado por el Real Madrid y sigue sin llegar a un acuerdo para prolongar su contrato con el Paris Saint Germain, que se acaba el próximo mes de junio. ”Es lo que puedo percibir y sentir hoy. En el fútbol podemos esperarnos muchas cosas pero es lo que siento hoy”, argumentó el estratega argentino de 50 años.

Si bien Poch tiene contrato con el elenco parisino hasta 2023, su continuidad no está asegurada porque, a pesar que se consagró campeón de la Ligue 1, el equipo es probable que busque darle un nuevo aire a su proyecto deportivo de cara a la próxima temporada.

El brasileño Leonardo, director deportivo de la institución, no confirmó la continuidad de Pochettino, declarando el sábado querer “hablar con todo el mundo, no solamente con el entrenador sino también con los jugadores para clarificar la situación y decidir la estrategia”, sin pronunciarse sobre el futuro del técnico ni del resto de los jugadores.

Todo indica que Kylian Mbappé se marchará del Paris Saint Germain al cierre de la temporada (Foto: REUTERS)

En el caso de Kylian Mbappé, la prensa francesa apunta que hay propuestas desorbitadas por parte de los propietarios qataríes del Paris Saint Germain para intentar retenerlo, pero el jugador no ha dado ningún indicio claro sobre su decisión final en estas últimas semanas. Según Leonardo, el atacante francés de 23 años, quien fue campeón del mundo con su país en 2018, sigue “en reflexión” sobre su futuro. Mientras tanto, ya hubo una reunión entre su familia y representantes del PSG la semana pasada en Qatar.

