Las preocupantes imágenes del campeón mundial de bofetadas: habría sufrido una dura paliza

Vasily Kamotsky habría sufrido la peor derrota de su carrera

En marzo de 2019 Vasily Kamotsky saltó a la fama por haberse coronado como el campeón mundial de bofetadas, en un torneo que se celebró como parte de un festival de fisicoculturismo Siberian Power Show en Rusia. Aquel video viral que se muestra al granjero soportando cachetazos en su rostro lo convirtió en una estrella que ostenta miles de seguidores en las redes sociales y hace poco se animó a incursionar en las artes marciales mixtas.

Hace tiempo que este hombre de 31 años practica distintos tipos de combates en gimnasios, según él mismo muestra en su perfil de Instagram y a finales de marzo se animó a entrar al octógono. Todo parecía marchar bien para el ruso pero la semana pasada publicó una imagen que preocupó a todos sus fans.

“La pelea ha terminado, todos los detalles un poco más tarde”, escribió junto a una imagen en la que se lo ve con el rostro muy lastimado y las fosas nasales cubiertas por algodón. Poco después subió un video junto a su pareja comprando un anillo y bromeando “Lo pagaré, solo no me pegues”. Pero Kamotsky siguió sin dar explicaciones de cómo terminó con esas heridas.

Asi quedó el rostro del campeón de bofetadas

El domingo, posteó una nueva fotografía sobre el octógono junto a dos de sus amigos del gimnasio en la que se lo ve visiblemente golpeado, al parecer después de una pelea. Muchos usuarios comentaron sus publicaciones para consultarle sobre qué había ocurrido y al parecer su último combate fue de los más sangrientos.

“Acabo de tener una pelea, cuyos resultados, de acuerdo con las reglas, no puedo difundir. Aunque en mi cara todo es claro e incomprensible a la vez”, comentó Kamotsky a Match TV, en donde reveló que antes de su última presentación le advirtieron que iba a ser sangrienta: “Me dijeron que no peleara y mi argumento para hacerlo fue banal: ‘Quiero pelear’. Bueno, me metí en la pelea y mira mi cara”.

Según indicaron algunos usuarios en las redes sociales, el campeón de las bofetadas habría incursionado en un duelo de “nudillos desnudos”, una disciplina que ha emergido en algunos lugares de Rusia en los últimos años y que está prohibida en varios países. Las reglas en estas peleas pueden ser similares a las del boxeo o a las de MMA, con la particularidad que los guantes de los luchadores no cubren los nudillos de sus puños, provocando que los golpes sean mucho más duros y las heridas más graves.

SEGUIR LEYENDO: