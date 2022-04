El “golpe ilegal” que desató la controversia en el triunfo de Tyson Fury en la histórica pelea ante Dillian Whyte

El golpe ilegal de Tyson Fury

La victoria de Tyson Fury sobre Dillian Whyte por nocaut en el sexto asalto despertó muchas opiniones divididas después de que se viralizaran las imágenes del momento en el que el británico le conectó el upper cut definitivo de derecha a su rival.

Mientras que el Rey Gitano logró retener el título de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en lo que fue su última pelea tras anunciar su retiro, su compatriota no ocultó su malestar y aseguró que su derrota se debió a un golpe “ilegal” que recibió.

“El gancho aterrizó en mí, quedé tocado, pero cuando estaba tratando de recuperar mis sentidos, él me empujó. Me caí y me golpeé la cabeza contra la lona. Es ilegal, esto no es lucha libre, es boxeo”, afirmó en una entrevista con Sky Sports.

Tyson Fury retuvo el título de la CMB (Reuters)

En las imágenes se pudo ver el momento al cual hizo referencia Whyte. Después de conectar el poderoso upper cut de derecha, Fury utilizó sus dos manos para terminar de derribarlo. “Me empujó y le dijo al árbitro (Mark Lyson): ‘No dejes que la pelea continúe’. Es como si el árbitro no estuviera haciendo su trabajo. Debería haberme dado más tiempo para recuperarme y seguir luchando”, consideró.

“Sí, me golpeó y de eso no hay dudas. Fue un buen tiro. Yo fui por el upper izquierdo, él por el derecho, y al ser un poco más alto que yo lo aterrizó a distancia. Obviamente estaba lastimado, pero no me caí por eso, estaba tratando de recuperarme y él me empujó con las dos manos”, remarcó el púgil de 34 años.

“No fue con un solo brazo, fue con los dos”, remarcó y agregó: “Me caí, me golpee la cabeza. El trabajo del árbitro fue terrible allí. Debería haberme dado tiempo para recuperarme o volver a mí esquina. Pero no sé, Tyson Fury siempre se sale con la suya en muchas cosas”, sentenció sobre el episodio en cuestión.

Tyson Fury anunció su retiro tras vencer a su rival (Reuters)

Finalmente, y al entender que la derrota en el Estadio de Wembley no fue del todo merecida, Whyte le pidió públicamente una revancha: “Espero que no se retire porque quiero otra oportunidad. No fui superado, si me golpearan durante cuatro o cinco rondas y me superaran por completo diría: ‘Sí, es hora de terminar el día’, pero no fui superado”.

“Esta fue la última pelea porque le prometí a mi esposa terminar después de las tres ante Wilder, pero fue mejor acabar en casa”, afirmó el campeón. El anuncio ya está dando de qué hablar en el mundo del boxeo debido a que el monarca podría recibir una millonaria propuesta para unificar título con el ganador entre el ucraniano Oleksandr Usyk, dueño del título de la Asociación Mundial, la Organización Mundial y la Federación Internacional de Boxeo, y el británico Anthony Joshua.





