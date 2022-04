Video: Juan Reynoso fue abucheado tras la derrota de Cruz Azul ante San Luis

Luego de que Cruz Azul perdió en el Estadio Azteca, la afición abucheó al técnico (Video: Antonio San Juan/Infobae México)

A una jornada de que termine la temporada regular del Clausura 2022 la afición de Cruz Azul se molestó con Juan Reynoso por el rendimiento que ha mostrado el club en los últimos partidos. Durante el duelo ante el Atlético San Luis, la Máquina cayó con un marcador de 1 - 0 motivo por el cual el público se indignó con el peruano, por lo que pidieron su salida.

En cuanto el silbante marcó el final del juego, desde la tribuna del Estadio Azteca sonó el “fuera Reynoso”; la afición cementera no toleró la derrota por lo que abucheó al equipo y pidieron la salida del técnico que logró el noveno campeonato para la Noria.

Desde las gradas del Azteca la frase “fuera Reynoso” sonó por varios minutos hasta que el equipo abandonó la cancha y se dirigió a los vestidores. Incluso en redes sociales se viralizaron diferentes videos del momento exacto en el que el público pidió el despido del estratega.

El entrenador de Cruz Azul, Juan Reynoso, dirige a su equipo en el Estadio Azteca en Ciudad de México (México). EFE/ José Méndez/Archivo

En Twitter diferentes fanáticos que siguieron el partido desde sus hogares también se unieron a la movilización virtual para pedir el cese de la era de Juan Reynoso con la Maquina Cementera.

Y es que la molestia del público se manifestaron en diferentes formas pues poco antes de que terminara el juego sonó el grito homofóbico; cuando el arquero potosino hizo un despeje de portería, el público entonó la frase que prohibió la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) en los estadios mexicanos.

El grito fue “cubierto” con el sonido local pues el personal del recinto deportivo subió el volumen del sonido local para evitar que el fenómeno tomara fuerza. El personal de seguridad se encargó de desalojar a las personas que incurrieron en la falta.

La afición abucheó a Juan Reynoso por perder ante San Luis (Foto: REUTERS/Henry Romero)

También en redes sociales viralizaron el hashtag “#FueraBaca” para pedir la salida de Rafael Baca de la institución pues los seguidores de la escuadra celeste consideraron que es un jugador que no está aportando nada al equipo y debería de salir en el próximo mercado de verano.

Además, las muestras de violencia dentro de los estadios no termina pues Carlos Daniel, reportero de Azteca Deportes denunció un conato de bronca dentro del Túnel 9 del estadio, aunque no dio a conocer el motivo por el cuál empezó el disturbio, señaló que la afición cementera se enfrascó en una pelea con personal de seguridad, quienes estaban intentando calmar la situación y dispersar al grupo de fanáticos.

Por su parte, Reynoso Guzmán encaró la molestia de la afición pues en la conferencia de prensa al término del partido señaló que si él considera que es el problema de los bajos resultados de Cruz Azul, se iría sin que se llegue a la necesidad de que lo despidan de su cargo.

“Si viéramos a un equipo indolente, yo mismo lo diría, pero no lo veo día a día, ni en los partidos oficiales lo otro siempre va a depender de la directiva. En mi caso, la verdad quiero tanto a esta institución que si yo veo que soy un problema no necesito que me corran, por esa parte no se preocupen”, apuntó.





