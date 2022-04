El peculiar encuentro de JJ Macías con un aficionado del América

(Foto: Twitter/@jjmacias9)

Desde que José Juan Macías regresó al fútbol mexicano con Chivas se ha mostrado abierto con la afición pues ha accedido a firmar autógrafos, tomarse fotografías y convivir con los fanáticos del Rebaño Sagrado. Sin embargo, seguidores del conjunto tapatío no han sido los únicos que se han acercado a Macías.

Recientemente el delantero de Guadalajara se encontró con un fanático del club América, quien le pidió una fotografía y él accedió. En las calles de Guadalajara, Jalisco, el futbolista convivió brevemente con el aficionado. Por medio de su cuenta oficial de Instagram, el jugador de 22 años compartió el curioso momento que vivió junto con el fanático.

El joven portaba una playera de la escuadra azulcrema y se acercó a JJ para tomarse una fotografía, de manera breve Macías conversó con el fanático y le insinuó que el Rebaño es mejor club, por lo que Macías le dijo: “Arriba ¿quién? arriba las Chivas”.

José Juan Macías convivió con un fanático del América (Foto: Instagram/@jjmacias9)

Pero lo que no esperó Macías fue la respuesta del joven pues de inmediato afirmó: “¡Arriba las Chivas!”, a lo que el delantero del Rebaño respondió: “¡Claro que sí!”. A pesar de que el joven llevaba puesta la camiseta de Las Águilas no se limitó a decir la frase con el que apoyó a la escuadra rojiblanca.

El momento quedó grabado por Macías, por lo que lo compartió en sus historias temporales de Instagram con la leyenda “@chivas claro que siiii”.

Y es que, no sería la primera vez que Macías tiene gestos similares con los seguidores del club tapatío. El pasado 21 de abril convivió con los alumnos de la escuela de Chivas en Verde Valle. Al término de su sesión de rehabilitación, Macías se acercó al campo en el que estaban jugando los niños afiliados a la escuela tapatía.

(Foto: Instagram/@jjmacias9)

En cuanto los aspirantes a futbolistas profesionales vieron a José Juan se acercaron a él para tomarse fotografías y convivir con el también seleccionado nacional. Macías accedió a regalar autógrafos y fotos con todas las personas que se le acercaban. Además mantuvo conversación con algunos para conocer cómo les estaba yendo en el torneo y en su formación deportiva.

Aquel momento se viralizó en redes sociales y rápidamente la afición del Chiverío reconoció el gesto del canterano de Chivas.

Actualmente Macías no ha tenido una temporada regular con el equipo pues desde que regresó del fútbol europeo no ha podido ser constante. Sus más recientes ausencias en los partidos de Chivas se debe a que presentó una molestia en la rodilla, por lo que no se ha podido recupera al 100 por ciento.

Hasta el momento únicamente acumula dos goles y solo ha disputado un partido como titular mientras que en siete juegos ha entrado de cambio. Macías acumula 263 minutos de juego, lo que representa un porcentaje de 18.26 minutos jugados posibles a lo largo del Clausura 2022.

JJ Macías agradeció la segunda oportunidad en Chivas: “No me arrepiento”

Macías agradeció la segunda oportunidad que le dio Chivas (Foto: EFE/Francisco Guasco)

Después de su fugaz paso por el Getafe Fútbol Club, el delantero mexicano volvió al equipo que lo formó y que le dio su primera oportunidad de ir a Europa.

A pesar de que su fichaje no resultó exitoso y solo estuvo seis meses en el equipo español, no se arrepintió de aquella decisión y agradeció el recibimiento de Chivas. En conferencia de prensa, JJ Macías habló sobre su regreso al Rebaño, las enseñanzas que les dejó el haber migrado al viejo continente y lo que vendrá para su carrera.

Resaltó que haber elegido probar suerte en el Getafe le favoreció para crecer en algunos aspectos deportivos, por otra parte dejó en claro que su elección de vestir de nueva cuenta la camiseta rojiblanca la tomó sin arrepentimientos.

“En las decisiones que busco, jamás busco arrepentirme, estoy seguro cuando estoy tomando una decisión y estoy muy agradecido con esa oportunidad que Chivas me brindó. Creo que me sirvió mucho y ahora estar de regreso acá estoy muy feliz y tampoco no me arrepiento porque fue mi decisión”, apuntó Macías.

