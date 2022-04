El millonario sueldo de Florian Thauvin por el que pudo presumir la Liga MX en Francia

Florian Thauvin aterrizó en el fútbol mexicano en julio de 2021, luego de haber acordado un contrato multimillonario con los Tigres de la UANL (Foto: REUTERS/Daniel Becerril)

En los últimos días trascendieron las palabras de Florian Thauvin en medios franceses, donde se encargó de halagar a la Liga MX en todos los sentidos, al grado de poner el campeonato mexicano solo por debajo de las mejores ligas del fútbol europeo.

El campeón del mundo en 2018 indicó que le “gustaría cambiar la forma en que los franceses miran a México”, pues no está de acuerdo con que se le considere al balompié azteca como un fútbol “exótico”. De acuerdo con su entrevista para el diario L’Equipe, “es una falta de cultura y de respeto. La Liga MX es el sexto campeonato del mundo detrás del Big 5 europeo”.

Estas palabras pudieron tener eco en el fútbol francés gracias a la oferta que aceptó en julio de 2021, cuando terminó su contrato con el Marsella de la Ligue 1 y alcanzó un poderoso acuerdo con los Tigres de la UANL para conocer el fútbol mexicano.

Con Miguel Herrera, Florian Thauvin retomó su mejor nivel desde que está en el fútbol mexicano (foto: EFE/Miguel Sierra)

Y es que, de no haber sido por el millonario salario ofrecido por el conjunto administrado por CEMEX y Sinergia Deportiva, el delantero francés no hubiera aterrizado en Monterrey como flamante campeón del mundo.

De acuerdo con Goal México, el galo de 29 años negoció un contrato de USD 6 millones al año, mismos que lo colocan como el futbolista mejor pagado de la Liga MX y uno de los mejores del continente, pues estaría por encima de nombres como André-Pierre Gignac y Guillermo Ochoa.

Esta cifra es equivalente a más de MXN 121 millones de pesos, pero lo más relevante se dio a conocer semanas atrás, cuando el propio Thauvin reveló que había desechado la oferta del AC Milán para decantarse por Tigres, ya que el conjunto italiano no tenía definido su presupuesto para la temporada 2021-2022.

Foto de archivo de Florian Thauvin. Estadio Universitario, Monterrey, México. 11 de junio de 2021. REUTERS/Daniel Becerril

“Mi futuro era estar en el AC Milan, pero tomó tiempo porque no sabían su presupuesto para la próxima temporada. No sabían si iban a estar en la Liga de Campeones. Tenían importantes jugadores para extender. Me pidieron tiempo. Llegó abril y no quería esperar más”, mencionó para Canal Plus Francia.

De acuerdo con Fútbol Total, Florian solamente tuvo una oferta concreta de los rossoneri y que rondaba los USD 4.3 millones, misma que desechó para firmar con los felinos y de esta forma probar la calidad del fútbol mexicano, además de tener un salario cercano al de los mejores pagados del AC Milán.

Por esta razón y aunado a las buenas referencias de Gignac, el canterano del Grenoble Foot pudo continuar su carrera en México, donde conoció la calidad del plantel felino y que le permitió hablar maravillas de la liga para los medios franceses.

Florian Thauvin es el único futbolista campeón del mundo en el fútbol mexicano (Foto: REUTERS/Daniel Becerril)

¿Qué más dijo Thauvin del fútbol mexicano?

Entre las declaraciones más destacadas de Florian Thauvin para L’Equipe, resaltó su buena calidad de vida en el norte del país y la pasión que se vive por el fútbol azteca.

“Hacemos mesas enormes, nuestros hijos viven juntos en un panorama fabuloso. Los niños son reyes. Mi vida es extraordinaria, habría sido una locura rechazar lo que vivo. (...) La mentalidad es diferente a la de los vestuarios en los que he estado antes”, afirmó.

Además puso énfasis en la calidad de plantel que tiene el conjunto felino, con el objetivo de presumir le buen nivel que hay en México: “En Tigres hay muchachos que han jugado en Villarreal, FC Porto, Sevilla. Hay internacionales mexicanos, argentinos, brasileños y franceses. Tenemos un gran equipo”, puntualizó el extremo.

SEGUIR LEYENDO: