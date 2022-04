Piojo Herrera lanzó advertencia contra el América: “Somos su parámetro”

Piojo Herrera aseguró que serán una prueba para las Águilas del América (Foto: Twitter/@TigresOficial)

Diversos motivos posicionan al encuentro entre las Águilas del América y los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) como el más atractivo de la jornada 16. Además del reencuentro de Miguel Herrera con su antiguo equipo, chocarán dos de las plantillas más poderosas del circuito. Ante la mejoría que han tenido los capitalinos de la mano de Fernando Ortíz, el Piojo consideró que el buen paso de su equipo lo convierte en una prueba de fuego para el rival.

“Por el momento que atravesamos ambos equipos, como hemos hecho un gran torneo, ahora lo consideran parámetro para ver cómo está el América. No puedo dejar de decir que son un equipo importante, tienen un buen plantel y la salida de un técnico ha hecho que otro reviva las ganas de algunos como el Cachorro (Richard Sánchez), el mismo Bruno (Valdez), Viñas. Tienen muy buen plantel y era cosa de que se ordenaran”, declaró en conferencia de prensa.

El transcurso del torneo ha sido diferente para cada una de las instituciones. Los Tigres mantuvieron un paso regular que los mantuvo en las primeras posiciones la mayor parte del certamen, mientras que las Águilas del América padecieron una serie de encuentros sin sumar de tres puntos al inicio del torneo. Sin embargo, la llegada de Fernando Ortíz les ha hecho ganar los últimos cinco partidos que han disputado.

Fernando Ortiz ha logrado mejorar la situación deportiva de las Águilas (Foto: Twitter/@ClubAmerica)

El equipo de Miguel Herrera recibirá a las Águilas en el Volcán como el segundo mejor equipo del torneo. Aunque en el papel pintan como favoritos, la derrota contra los Rayos del Necaxa en la jornada 15, en conjunción con la buena racha de los pupilos del Tano Ortiz, deja lugar a una posible sorpresa para los Tigres. Además, el propio timonel mexicano prefirió no confiarse ante el despliegue de los jugadores rivales.

“Es un plantel muy bueno. Cuando viene un cambio de técnico se renuevan las ideas en todos los sentidos, los jugadores que no están jugando vuelven a despertar y participar, trabajar bien para estar en la competencia. Con el plantel que tienen es normal que hayan levantado, porque son un muy buen equipo”, destacó el Piojo Herrera.

A pesar de haber permanecido en el último lugar de la tabla general durante algunas jornadas, las Águilas aún mantienen la esperanza de acceder a la liguilla por medio de los puestos de clasificación directa. Para conseguirlo, es menester obtener los tres puntos en la cancha del Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza. Con ese resultado, al menos, habrán asegurado su estancia en las posiciones de repechaje con 25 unidades.

André-Pierre Gignac es líder de goleo con 11 anotaciones en el Grita México Clausura 2022 (Foto: Miguel Sierra/EFE)

En caso de que el Atlético de San Luis sorprenda a Cruz Azul en la cancha del Estadio Azteca, las Águilas podrían asegurar el cuarto puesto de la tabla al superar a su rival de la capital por un punto. En ese sentido, le bastaría con defender su posición en el cierre de la jornada regular durante la disputa del Clásico Joven.

Si América no logra vencer al equipo del Piojo Herrera las posibilidades de acceder a la liguilla de forma directa se esfumarían. En caso de empatar, deberán aguardar a que Toluca no gane su encuentro ante Atlas para asegurarse entre los primeros doce. Si pierden en Nuevo León, dependen de más combinaciones de resultados para que su repechaje no peligre, pues además deberán esperar que Santos y Tijuana no sumen tres puntos.

