Quién es el pasajero golpeado por Mike Tyson: sus peligrosos antecedentes y la versión de su abogado

El momento de la agresión fue filmado por otros pasajeros

Esta semana Mike Tyson volvió a ser noticia por un hecho extradeportivo luego de que golpeara ferozmente a un pasajero que lo había molestado en un avión que estaba a punto de despegar de San Francisco con destino Florida. Las imágenes fueron publicadas por el portal estadounidense TMZ que esta semana publicó nueva información sobre el hombre agredido.

El sujeto en cuestión se llama Melvin Townsend III y cuenta con un extenso historial criminal. En sus 36 años de vida ya ha sido condenado por fraude, hurto, robo con allanamiento de morada, posesión de sustancias prohibidas (oxicodona) y tráfico de bienes robados. Por todo esto fue apresado en dos ocasiones, en una estuvo 20 meses tras las rejas y en la otra 15, la última en 2020.

Si bien en un primero momento este hombre se negó a presentar una denuncia contra el ex campeón mundial de boxeo, sí optó por asesorarse con un abogado. Matt Morgan de Morgan & Morgan es quien representa a Townsend y por eso dialogó con el sitio TMZ: “Nuestro cliente es un gran fanático de Mike Tyson. Cuando Mike Tyson abordó el avión, se emocionó demasiado. Al principio, su interacción fue cordial”.

Mike Tyson ha evitado hacer declaraciones sobre el violento episodio (Reuters)

Desde el entorno del ex boxeador explicaron que este muchacho no dejaba de molestar al ex deportista, quien se hartó de la situación y lo agredió, luego de haberle pedido en varias ocasiones que se detuviera. “En cierto momento, el Sr. Tyson claramente se agitó por un fanático demasiado emocionado y comenzó a golpearlo de manera excesiva. Esta situación podría haberse evitado simplemente contactando a la azafata“, sostuvo el abogado Morgan. Además, desmintió que su cliente haya arrojado una botella de agua contra Iron Mike, algo que sostienen desde el entorno del ex campeón.

Hasta el momento no se han presentado cargos, pese a que Townsend sufrió heridas leves en el rostro, como se puede observar en el video que fue grabado con un teléfono celular desde adentro de la cabina. De acuerdo con los informes, Tyson se bajó antes de que el avión despegara hacia Florida.

Morgan remarcó que la actitud del ex deportista de 55 años no fue la correcta: “Para decir lo obvio, como uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos, el Sr. Tyson debería haber ejercido mayor moderación antes de usar sus manos sobre un fanático demasiado emocionado”. Por todo esto no se descarta que en las próximas horas, el sujeto agredid inicie una demanda.

