Tyson Fury estalló contra ranking que lidera Canelo Álvarez: “Una basura”

Tyson Fury arremetió contra contra el ranking de mejor libra por libra del mundo (Foto: Gettyimages)

En vísperas de presentarse en la defensa de su título mundial del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) contra Dillian Whyte, Tyson Fury habló sobre la actualidad del pugilismo y, aunque reconoció su buen nivel en el deporte, cuestionó el título de Saúl Álvarez como el mejor peleador del mundo. Por el contrario, insinuó que debería ser él quien encabece el ranking de mejor libra por libra.

“El ranking no es algo real. No hago cosas que no son reales. Canelo no es de mi tamaño y yo nunca podré ser del tamaño de Canelo. Es como decir: si yo tengo un jet pack (mochila propulsora) pegada a mi espalda y le añado alas, ¿podré volar más rápido que un avión? Entonces el debate del ranking es una basura”, expresó durante una entrevista con el medio ESPN.

Y es que el originario de Manchester, Inglaterra, aseguró que el criterio más válido para definir al mejor exponente del deporte a nivel mundial debería ser el poderío directo en el ring. En ese sentido, aseguró que al ser el campeón invicto en la categoría superior a las 200 libras ningún otro representante podría vencerlo en un encuentro cara a cara, por lo que debería ser él quien esté en la cima.

Tyson Fury nunca ha conocido la derrota (Foto: Steve Marcus/REUTERS)

“Entiendo por qué lo hacen. Para darle a los peleadores pequeños (de categorías más ligeras) más relevancia. Pero el libra por libra es la basura más grande que he escuchado. Nadie puede vencer a un peso pesado. Yo soy el Rey de la selva, el león”, aseguró ante los micrófonos del medio de comunicación.

Su poderío en la disciplina es indiscutible. En 14 años de trayectoria profesional, Tyson Fury no ha conocido la derrota ni ha caído a la lona. Desde el año 2008 ha encaminado 32 peleas de las cuales ha salido avante en 31, con 22 nocauts, y solamente ha permitido un empate, el cual fue en contra de Deontay Wilder en la pelea por el título mundial del CMB en el año 2018.

A pesar de su buen paso como boxeador y estar en camino a igualar un récord impuesto por el legendario boxeador de la misma categoría, Rocky Marciano, quien se retiró invicto tras haber entablado 49 combates con 43 nocauts, Tyson Fury no ha sido considerado en el top 10 de los mejores boxeadores del orbe realizado por la revista The Ring. Quien sí figura en el listado es Oleksandr Usyk, rival de Fury en peso completo.

Saúl "Canelo" Álvarez es campeón indiscutido de las 168 libras (Foto: Caroline Brehman/ EFE)

La revista The Ring ubica a Saúl Álvarez en el primer lugar de la clasificación, seguido por Usyk, quien cuenta con los títulos avalados por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Federación Internacional de Boxeo (FIB), Organización Mundial de Boxeo (OMB) y cuenta con un récord profesional de 19-0 y 13 victorias por la vía del cloroformo. Donde sí figura Fury es en la clasificación particular de su categoría, como campeón.

Si bien el pugilista inglés arremetió contra los criterios de elección y el nombramiento de Canelo Álvarez como el mejor libra por libra, también elogió el apoyo que ha recibido por parte de la afición mexicana, el cual lo ha impulsado a convertirse en uno de los mejores atletas del momento en la disciplina.

Tyson Fury defendió en dos ocasiones su título contra Deontay Wilder (Foto: Steve Marcus/REUTERS)

“Veo las peleas de Canelo, es un gran peleador. Muy entretenido. Me gustaría asistir a su pelea contra Dmitry Bivol en Las Vegas (...) La gente en México es muy buena, personas trabajadoras. Uno de mis entrenadores, Jorge Capetillo, es de México. Adoro la cultura mexicana. Grandes peleadores. Una nación que pelea”, declaró.

Tanto Fury como Canelo tendrán apariciones relevantes en 2022. El inglés buscará conservar su cinturón en la defensa obligatoria contra su compatriota Dillian Whyte. En tanto, el mexicano lo hará en contra de Dmitry Bivol en la categoría de peso semicompleto para buscar su segunda corona, así como una más en septiembre contra Gennady Golovkin.

