La figura de la Premier League que marcó un golazo y dejó en evidencia su fanatismo por River Plate

Por el pendiente de la Fecha 30 de la Premier League, Newcastle se hizo fuerte ante Crystal Palace y se impuso por 1 a 0 con un bonito tanto del mediocampista Miguel Almirón. El paraguayo, en plena euforia, se sacó la camiseta y corrió para celebrar junto a sus hinchas. Esta jugada desató el delirio de los hinchas de River Plate. ¿El motivo? El tatuaje que posee el ex Lanús en su omóplato izquierdo: el escudo del millonario.

Promediando el primer tiempo en el St. James Park, el surgido de la cantera de Cerro Porteño y que supo brillar en el fútbol argentino con la camiseta de Lanús aprovechó un buen pase en profundidad de Bruno Guimarães para ganar a pura velocidad y gambeta por la banda derecha y con una exquisita definición clavarla en el ángulo.

El volante de 28 años, que es una fija en todas las convocatorias de la Selección de Paraguay, es una de las principales figuras del equipo conducido por Eddie Howe. En lo que va de la temporada lleva disputados 27 partidos y esta fue su primera conquista. Vale mencionar que su tatuaje, que deja en evidencia su amor por el club de Núñez, revolucionó las redes sociales y varios simpatizantes pidieron por su arribo; algo que hoy sería una quimera por su elevada cotización.

Esta no es la primera vez que el ganador del torneo de Primera División -la vuelta olímpica la dio justamente en el Monumental, tras ser la figura en la goleada por 4 a 0 en la final contra San Lorenzo- y la Copa Bicentenario en Argentina le hace un guiño al Millonario. Hace un tiempo, en diálogo con Verus Radio de sus país, reconoció que “ siempre quise jugar en River. Es uno de mis grandes sueños . Cuando estaba en Lanús estaba más cerca, pero ahora lo veo un poco más lejano. No se si va a ser factible”. Y luego, añadió: ”Tengo un objetivo que es tratar de seguir jugando en Europa y mejorar futbolísticamente. Estoy disfrutando de Newcastle, me quedan dos años más de contrato. No sé qué puede pasar en un futuro”.

Miguel Almirón es una de las principales figuras de la Premier League (REUTERS/Scott Heppell)

No obstante, también dejó abierta la puerta de volver al club donde comenzó su camino como profesional: “Volver a Cerro Porteño sería algo muy lindo. Creo que cada jugador que sale de un club del que es hincha, siempre desea volver. Si vuelvo a Paraguay, me gustaría regresar ahí”.

