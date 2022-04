Marcelo Flores podrá ser convocado con la Selección Mexicana para el juego amistoso ante Guatemala

Marcelo Flores, jugador del Arsenal de Inglaterra y de la Selección Mexicana. Foto: Twitter @miseleccionmxEN

El técnico de la Selección Mexicana, Gerardo Martino, podrá contar con Marcelo Flores para enfrentar a su símil de Guatemala luego de que la directiva del Arsenal diera el permiso correspondiente a la Federación Mexicana de Fútbol. El encuentro de carácter no oficial será una oportunidad para que el entrenador del combinado nacional ponga a prueba a jugadores de cara a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Aunque aún no se ha dado a conocer la convocatoria de jugadores, una de las intenciones del Tata era la de poder tener al juvenil mexicano para el duelo que se disputará el próximo miércoles 27 de abril en territorio estadounidense. Es entonces que la presencia de Flores está confirmada, según lo informó TUDN.

De esta manera, el nacido en Canadá y elemento de los Gunners de Inglaterra tendrá la oportunidad por segunda vez en su carrera en participar con el Tri mayor (lo hizo por primera vez en diciembre de 2021 durante el juego amistoso ante Chile). No obstante, al no ser una fecha FIFA el compromiso no es considerado como oficial, por lo que su debut ante el máximo organismo del deporte, tampoco.

(Foto: Twitter/@ArsenalAcademy)

El partido

¿Cuándo y a qué hora? Miércoles 27 de abril a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

¿En dónde? En el Camping World Stadium, en Florida, Estados Unidos.

¿Transmisión? A través de las señales de TUDN y Azteca Deportes.

El camino final rumbo a la Copa del Mundo comienza a tomar forma con rivales y partidos que servirán a la Selección Mexicana para prepararse. Además del conjunto centroamericano, México jugará otra cuarteta de duelos de carácter amistoso. Los oponentes elegidos son Nigeria, Uruguay, Ecuador y Paraguay, en ese orden. Uno de África y el resto de Sudamérica en relación a los equipos con los que el Tri compartirá sector en la justa deportiva.

Quién es Marcelo Flores

Con 18 años de edad, el mediocampista milita en el conjunto Arsenal FC de la Premier League de Inglaterra. Dentro de sus particularidades es que cuenta con tres nacionalidades distintas, lo que puso en disputa su convocatoria con el Tri.

Marcelo Flores marcó el 2-1 ante Brasil para la selección mexicana sub 20. (Foto: twitter/@miseleccionmx)

Su madre es originaria de Canadá con ascendencia inglesa, su padre, Rubén Flores, cuenta con la nacionalidad mexicana. Debido a sus lazos familiares pudo ser convocado por Canadá, Inglaterra y México. No obstante, el futbolista se ha decantado por la camiseta tricolor aunque mantiene la posibilidad de poder cambiar de parecer (hasta que debute en algún partido oficial).

En 2019 la sub-16 inglesa lo integró en una primera convocatoria, pero ese mismo año optó por unirse a la Selección Mexicana y participó con las sub-16, la cual tuvo actuación en el Torneo Montaigu. Su habilidad con el balón y determinación deportiva le valió para unirse a la academia del Arsenal mediante una transferencia gratuita el mismo año que se decidió por representar a México.

Durante su primer campaña (2020-2021) mostró una gran habilidad y anotó tres goles en dos partidos, marca que lo potencializó en la categoría de menores de 18 años con el Arsenal, pues para ese momento aún era menor de edad. Al término de su primer juego en la Premier League firmó su primer contrato profesional en octubre de 2020.

