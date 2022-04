“El deporte necesita mujeres que puedan ser un ejemplo”: Marlén Garcés, la mexicana que entrena con ex jugadores de la NFL

(Foto: Rojos CDMX)

Con una trayectoria de 10 años jugando fútbol americano equipado, Marlén Garcés se convirtió en la primera mujer en entrenar con un equipo perteneciente a una de las dos ligas profesionales en México, pues el equipo de Rojos de la Ciudad de México le abrió el espacio que históricamente ha sido dominado por la presencia de hombres.

Los espacios para el fútbol americano en México se han transformado en los últimos años de sólo tener ligas estudiantiles y amateurs, pero estos espacios se han restringido a lo largo de la historia para enfocarse en la presencia de hombres en sus equipos.

Marlen platicó con Infobae México acerca del camino que ha recorrido para llegar a ser la única mujer entre los más de 50 integrantes de Rojos, entre extranjeros y ex jugadores de la NFL; además de compartir su opinión sobre la presencia de las mujeres en los espacios de este deporte en el país, y hablar de sus planes, pues aspira seguir marcando pauta convirtiéndose en la primera entrenadora.

La primera jugadora profesional de americano en México.

Además de entrenar con Rojos, Mel también forma parte de Pumitas, un equipo de mujeres que se enfrentan equipadas en una liga amateur, y el cual surgió después de la alza en popularidad que provocó el éxito de la selección femenil en el mundial de 2017, al cual llegaron como desconocidas y sin lugar en el ranking, pero que lograron sorprender y colocarse en el tercer lugar en la clasificación al obtener el tercer lugar en la competición.

“Tengo aproximadamente 10 años jugando americano equipada. Jugué flag un par de meses también, y ahí conocí a un coach que me invitó a jugar en un equipo ya totalmente equipado, pero me quedaba muy lejos porque estaba en Lomas Verdes y yo vivo en Aragón”, contó.

“Me queda bastante lejos ir a entrenar y decliné la oferta. Pero después volvió y me dijo que iban a iniciar un equipo en la Vocacional número 10, que está por Oceanía, y me queda más cerca, me dijo: ‘¿por qué no vas a intentarlo?’. Y así fue como empecé a entrenar, en un equipo nuevo en el que todas eran novatas”, continuó Marlen.

En la primaria, Mel formó parte del equipo de baloncesto, posteriormente se integró a equipos de fútbol y volleyball en la preparatoria y universidad, pero ningún deporte la llenó como el americano, pues su dedicación por el americano la ha llevado a comandar uno de los equipos de la selección femenil, a la cual busca representar en el próximo mundial que se celebrará a finales de junio en Finlandia.

Después de su paso por diversos equipos amateurs, Marlén contactó a Raúl Rivera, ex entrenador en jefe de Pumas C.U., de selecciones nacionales, y actual coach de Rojos, quien le dio la bienvenida en el equipo que comenzará a competir en la liga de Fútbol Americano de México (FAM), en cual al igual que la Liga de Fútbol Americano (LFA) jugadores profesionales compiten por el título una vez al año.

La reciente creación de estas ligas ha sido resultado de una larga tradición de este deporte en el país, así lo manifestó Marlen:

“Ya que entras al mundo del americano te das cuenta de que es un ambiente muy familiar. Es decir, muchas personas practican americano porque sus hermanos, papás y hasta sus abuelos jugaron varias generaciones atrás. Es una tradición de muchos años y se va contagiando desde que están en la tribuna viendo a su familiar, yo he visto cómo el hermano pequeño de uno de los jugadores dice: ‘yo también quiero jugar’, así se va haciendo la cadenita y se forma una gran tradición”.

A pesar de que los espacios para el americano han pasado a ser parte de la cotidianidad de muchas familias mexicanas, los lugares para jugarlo siempre se le han abierto sólo a los hombres, pues así lo ha determinado la cultura a lo largo del tiempo.

“Creo que las mujeres tenemos ciertas limitaciones aprendidas, porque si eres mujer y te gusta el fútbol americano pues empiezas siendo porrista, y si eres un poco más aventada, te lanzas al flag. Para nosotras eso ha significado ser parte del juego” mencionó Marlen, y continuó señalando los clichés que forman parte de la relegación de las mujeres en esta deporte:

(Foto: Rojos CDMX)

“Cuando ves un equipo femenil equipado lo primero que se dice es ‘son marimachas’, ‘son bien grandes’, son muy gorditas’, ‘son muy lo que sea’, hay muchos prejuicios que no te quitas hasta que vas y ves que la realidad es diferente en el fútbol americano femenino”.

Marlen asegura que las barreras son autoimpuestas porque, después de integrarse a entrenar con un equipo varonil, se podría pensar que podría sufrir relegación, pero se le ha tratado como un elemento más, sin discriminación o tratos especiales: “No me han dicho ‘tú no hagas ese ejercicio’ o ‘haz otro’, siempre hago lo que hacen todos y al mismo nivel”, aseguró.

A pesar de que no ha notado diferencias en el trato, sí las siente en la intensidad de los entrenamientos, pues afirma que “sí es diferente físicamente, porque los hombres tienen más velocidad, potencia y tienen mucha más fuerza. Es un esfuerzo más grande que te exige más de lo que te puedes expresar en el equipo femenil, porque ahí caes en una cierta zona de confort, y tal vez necesitas esa exigencia extra para motivarte más”.

(Foto: Rojos CDMX)

Marlen tiene contemplado dedicarse al fútbol americano en el país unos años más y posteriormente cerrar su trayectoria como integrante de un equipo fuera del territorio nacional.

“Estuve entrenando una vez en un equipo de Los Ángeles, pero fue temporal porque tenía que entrenar para el mundial del 2017. A pesar de eso, sí me gustaría vivir esa experiencia de estar jugando en otro país, sí estaría muy padre” manifestó.

Otra de sus metas es convertirse en entrenadora, pues considera que la presencia de las mujeres en este deporte debe ser no sólo portando hombreras y casco, sino en puestos directivos.

(Foto: Especial)

“Una de mis metas, y justo lo estaba platicando con una amiga, que necesitamos coaches mujeres, necesitamos coaches que entiendan cómo funcionan las mujeres porque los coches que hay ahorita están acostumbrados a tratar con hombres, y son muy diferentes a las mujeres, porque quizá podemos hacer las mismas cosas, pero tenemos necesidades diferentes”.

Marlen ha sido testigo de que la presencia de las mujeres en este deporte cada vez es mayor, pues son ellas mismas quienes se han abierto camino poco a poco, y deberán exigir tener presencia en todos los niveles del juego.

(Foto: Rojos CDMX)

“Creo que esta es la primera camada que está saliendo del fútbol americano y estoy segura de que hay excelentes atletas, y muy buenas mujeres que pueden transmitir sus conocimientos porque son personas integrales, pues justo eso es lo que se necesita en el deporte, mujeres que puedan ser un ejemplo, no sólo en la cancha, sino que inclusive tú la puedas ver como una figura admirada y puedas decir ‘sí, voy a hacer lo que me dices confiada’”.

Rojos CDMX comenzará su temporada en contra de Tequileros en la capital del país; y aunque el roster todavía no está confirmado, se espera la presencia de varios jugadores extranjeros, así como de Mauricio, el Tyson López, quien jugó en la NFL con las Águilas de Philadelphia, y formó parte del equipo del los borregos del Tec CEM.

