De la transformación de Messi en “jugador total” al legado de Maradona: 9 frases de Javier Mascherano

Javier Mascherano es el entrenador de la Sub 20 de Argentina

Javier Mascherano se convirtió en un referente del fútbol argentino tras su exitosa carrera en clubes de la talla de River Plate, Liverpool y Barcelona, entre otros. Además, marcó una era en la selección argentina, al ser uno de los futbolistas que más veces defendió la camiseta albiceleste.

Durante una entrevista con FIFA Plus, la nueva plataforma de streaming del ente encargado de regular este deporte, el Jefecito analizó la evolución de Lionel Messi con el correr del tiempo, la importancia de Diego Armando Maradona para este deporte y el buen momento del conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

“Su legado hacia el fútbol es el amor por jugar. Creo que es eso. Fue una fuente de inspiración para muchísimas generaciones, obviamente que para la nuestra también. Es ese el legado, el amor hacia la pelota, hacia este deporte. Más allá de todos los inconvenientes que haya podido tener él en su vida o cosas que le pasaron, él nunca renunció a eso y él siempre animó a todos a amar a este deporte. Fue una gran fuente de inspiración para todos”, manifestó el oriundo de San Lorenzo. Vale recordar que el ahora DT de la Sub 20 de Argentina fue dirigido por el ídolo de Boca y Napoli durante el Mundial de Sudáfrica 2010, donde fueron eliminados en cuartos de final a manos de Alemania.

Javier Mascherano habló del legado de Diego Maradona y la transformación de Lionel Messi (Photo by Ezra Shaw/Getty Images)

Luego fue el turno de hablar de su amigo la Pulga, quien con 34 años es una de las figuras del PSG y el encargado de liderar al conjunto nacional. “Normalmente, no es el caso de Messi, por eso lo aclaro. Los jugadores terrenales, cuando tienen experiencia, ven todo lo que pueden hacer, pero hay cosas que el cuerpo no les permite hacer. Vos ves algo, pero tus piernas van más lentas, ya no es lo mismo. Por eso, a veces, la experiencia no termina sirviendo demasiado. Pero con Messi es diferente, porque él es un jugador diferente. La experiencia hizo que él sea un jugador total. Maneja un montón de registros que de joven no manejaba, pero sigue siendo decisivo. A él sí le sirve tener experiencia, sigue siendo muy decisivo y lo del paso de los años lo convirtió en un jugador total”, comentó.

Masche también sorprendió con su respuesta al ser consultado sobre a qué jugador de otra selección le gustaría tener en Argentina. “No, tenemos al mejor del mundo. Para qué queremos a otros”, remarcó con una sonrisa y enviando un nuevo guiño para su ex compañero.

Otras frases destacadas de Javier Mascherano:

La preparación para el Mundial y los temores a las lesiones:

- “Más allá de que es un deporte colectivo y está la preparación del equipo 10 ó 15 días antes, cuando ya se da la lista definitiva y el equipo empieza a preparar el Mundial, hay una previa en el año del Mundial en la que vos te preparás desde el plano mental. En mi club jugaba en una posición y en la Selección en otra, por lo que hacia algún trabajo extra en lo físico para tratar de llegar de la mejor manera al Mundial”.

- “Quizá, muchas veces, en el inconsciente está eso de que es el año del Mundial, sobre todo cuando se acortan los tiempos, hay algún cierto temor de que no pase nada. Pero bueno, el fútbol es como la vida misma. Hay riesgos siempre, y uno no los puede controlar. Es mejor soltar esos temores y no pensar demasiado porque es algo incontrolable”.

La actual selección argentina:

- “Se vive una buena energía, un grupo muy bueno, que lo hace con alegría. Eso, llevado a que después en la cancha también lo transmiten y el equipo está en un buen momento, y le ha tocado ganar, se formó algo que es obvio que genera que el hincha esté detrás del equipo. Es una buena energía que transmiten y al final el equipo termina representando lo que la gente quiere. Creo que ese es el objetivo de cualquier equipo: ganar y transmitir algo al aficionado”.

- “Ganar es la frutilla del postre. En algún momento, para concluir el proceso, tiene que tener como objetivo final el ganar. No me quiero quedar solo con que ganaron, sino cómo lo hicieron. Vos lo podés hacer de diferentes maneras, nadie tiene la verdad, pero me gusta reconocer el camino que trazaron. La Selección hace mucho tiempo viene jugando bien al fútbol, dando esa sensación de equipo seguro, de saber lo que hacer. Nosotros mismos, como aficionados, como hinchas, nos sentamos a ver y sabemos lo que vamos a ver. Creo que sería injusto solo porque ganaron. Ganar es una consecuencia de todo lo bueno que hicieron”.

- “Más que sacar un peso es un aliciente. La Copa América lo que hizo es que el equipo se suelte, se saque muchas ataduras, que ni siquiera tenían ellos, sino que veníamos arrastrando otras generaciones. Eso puede ser un incentivo para tener buenas opciones y un buen Mundial”.

Javier Mascherano como DT:

- “Es muy reciente para decirlo. Estoy en un proceso de aprendizaje, de conocerme a mí mismo. ¿Cómo quiero ser? No varía mucho de lo que fue mi etapa como jugador. Ser profesional y brindarle a esta profesión lo máximo posible, pero sobre todo ser claro, honesto. Tratar de ayudar. Al final, el entrenador es una herramienta de ayuda hacia el jugador. El fútbol es, fue y será de los jugadores. El entrenador genera un contexto, pero el fútbol es de los jugadores”.

