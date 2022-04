“El fin de la era argentina”: el PSG dejará ir a tres figuras albicelestes al término de la temporada

L'Equipe anuncia el "fin de la era argentina" en el PSG

Qatar Investments, desde su llegada a Paris Saint Germain en 2012, inyectó grandes sumas de dinero para colocar al club en lo más alto de Francia y entre las principales entidades del planeta. Con Nasser Al-Khelaifi como presidente, utilizaron buena parte de esas inversiones para adquirir futbolistas argentinos, como Javier Pastore o Ezequiel Lavezzi.

Sin embargo, según apunta el diario L’Equipe, los mandatarios de la institución tienen en mente pegar un golpe de timón y anuncian “el fin de la era argentina en el PSG”. El rotativo solamente marca como excepción a Lionel Messi , activo que la entidad de la capital pretende mantener para la próxima temporada. El rosarino llegó como la frutilla del postre al inicio de la actual temporada para conformar un tridente de ensueño junto a su amigo Neymar y Kylian Mbappé. Durante esa ventana de transferencias también incorporaron a jugadores como Achraff Hakimi, Danilo Pereira,, Nuno Mendes, Gianluigi Donnarumma, Gerginio Wijnaldum y Sergio Ramos.

El prestigioso medio francés sostiene que Ángel Di María tendría los días contados ya que no entra en los planes del director deportivo Leonardo, quien no le ofrecerá renovar su contrato luego del 30 de diciembre. A Mauro Icardi y Leandro Paredes, por su parte, les marcaron la puerta de salida al no ser prioridad para el armado del futuro plantel independientemente de que aún tienen contrato vigente.

Leandro Paredes, Ángel Di Maria y Mauro Icardi podrían abandonar el PSG (Photo by Xavier Laine/Getty Images)

El Fideo, de 34 años, llegó en 2015 tras una mala temporada en Manchester United. Desde su arribo al club de la capital se convirtió en una pieza clave y quedó en los libros al convertirse en el máximo asistidor de la historia de la institución. Además, ganó 18 títulos: cuatro Ligue 1, cinco Copa de Francia, cuatro Copa de la Liga y cinco Supercopa de Francia.

En la actual temporada quedó relegado por el tridente de ensueño y pasó a ser una pieza de recambio para el director técnico. Hasta el momento disputó 25 partidos, en los que marcó tres goles y brindó 5 asistencias. “El hecho de que no juegue nada contra el Marsella, prefiriendo Mauricio Pochettino poner a Icardi, demuestra cómo el ex jugador del Real Madrid está ahora relegado al tercer nivel”, sentenció el diario con la lupa puesta sobre el definitorio duelo de la jornada anterior. Benfica y Juventus son algunos de los clubes que lo sondearon en las últimas semanas.

Lionel Messi, el único argentino intocable dentro del plantel del PSG (EFE/Christophe Petit Tesso)

“Icardi todavía parece no haber digerido el episodio de su verdadera-falsa separación con su mujer-agente, Wanda, que esta última hizo público en Instagram”, remarcó el mencionado medio, el cual asegura que esta historia no le cayó bien a Leonardo, parte de la hinchada y a algunos empleados, que no entendieron por qué fue beneficiado con tres días de “vacaciones”.

Llegó como promesa de gol tras su conflictiva salida del Inter, pero hasta el momento no pudo demostrar toda su valía. Si bien tiene contrato hasta junio de 2024, el delantero argentino podría ser utilizado como pieza de intercambio por otra figura. En la 21/22 participó en 30 encuentros, en los que marcó sólo 5 tantos. Un dato relevante es que aún no convirtió en lo que va del año (su último grito fue el 22 de diciembre del 2021 ante el FC Lorient).

“Comprado por 47 millones de euros al Zenit de San Petersburgo en enero de 2019, nunca justificó la cantidad invertida sobre el terreno y generó muchas críticas, incluso internas”, lanzó el rotativo sobre Leandro Paredes. No obstante, marcaron que su caso es distinto a los de sus compatriotas y adelantaron que sólo saldría en caso de una oferta interesante. En el club valoran su peso dentro del vestuario y su muy buena relación con la Pulga, ya que “asume el papel de perro guardián de Messi”.

Hostigado por algunas lesiones, sumado a algunas decisiones del entrenador, el volante central no tuvo la participación que anhelaba, ya que sólo disputó 22 cotejos, en los que brindó un gol y dos asistencias.

SEGUIR LEYENDO: