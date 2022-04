Rafael Nadal reapareció después de cuatro semanas y publicó un esperanzador mensaje de cara a Roland Garros

Rafael Nadal mostró su regreso a las canchas en su superficie favorita (Foto: @RafaNadal)

Tras caer en la final del Indian Wells y regresar al podio del tenis mundial por debajo de Novak Djokovic y Daniil Medvedev, Rafael Nadal iba a comenzar a prepararse para llegar de la mejor manera al torneo más importante de su carrera deportiva: Roland Garros. Pero una lesión que se produjo en el tercer arco costal izquierdo, durante el partido de semifinales que disputó contra su compatriota Carlos Alcaráz el 19 de marzo, fue un contratiempo que preocupó a los fanáticos.

Sin embargo, más allá de los plazos de recuperación que detalló, el español comenzó a despejar las incógnitas sobre si podrá llegar a disputar el segundo Grand Slam del año, el cual comenzará el próximo 22 de mayo. Este lunes por la mañana, el español ilusionó al máximo a todos los fanáticos con un contundente mensaje en sus redes sociales. “Hoy tras cuatro semanas sin pisar una pista de tenis, primer entrenamiento suave. ¡Que ilusión volver a pisar la tierra!”, escribió Rafa. Por otro lado, en Instagram publicó las mismas fotos pero con la frase: “Primera toma de contacto...”.

Además, acompañó sus palabras con dos fotos en la que se lo ve practicando en una cancha de polvo de ladrillo techada y con otras personas de fondo que también estaban utilizando las canchas del complejo que seleccionó para ponerse a punto en lo deportivo. Vale recordar que tres días después de su enfrentamiento con Carlos Alcaráz, Nadal escribió unas palabras en su cuenta de Twitter comentando cómo estaba en ese momento.

El español informó que regresó a los entrenamientos con un posteo en sus redes sociales

“Hola todos, quería anunciarles que he vuelto a España y fui enseguida a visitar a mi equipo médico para hacerme las pruebas tras la final de Indian Wells que jugué con molestias”, explicó el actual número tres del ranking ATP. Y agregó al respecto: “Al final resulta que tengo una fisura por estrés en una de las costillas y estaré entre 4 y 6 semanas de baja. No son buenas noticias y no me esperaba esto. Estoy hundido y triste tras el inicio de temporada que he tenido tan buena”.

El español consideró que “llegaba a una parte muy importante del año con muy buenas sensaciones y buenos resultados”. Luego de preocupar a toda su base de seguidores, Rafa reapareció en el mundo de internet con una gran noticia de cara a Roland Garros. Mientras tanto, Nadal aprovechó la semana del Masters 1000 de Montecarlo para recordar sus 11 trofeos que tiene almacenados en su museo personal en Manacor.

Rafael sacó a relucir su vitrina durante la semana del Masters 1000 de Montecarlo que ganó Stéfanos Tsitsipas (Foto: @RafaelNadal)

Ahora las dudas corren en si regresará a un cuadro principal en Mutua Madrid Open que inicial el próximo 1 de marzo, en el Masters 1000 de Roma que arrancará el 8 mayo o si apostará de lleno en Roland Garros que tiene fecha de estreno el 22 mayo. Con 20 de 21 partidos ganados en lo que va de 2022, Nadal buscará estar en óptimas condiciones a la hora de anotarse en un evento para seguir estirando su impresionante récord en la superficie que tanto le gusta.

SEGUIR LEYENDO: