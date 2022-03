A los 42 años, el argentino Guido Ninja Cannetti volvió al triunfo en la UFC un nocaut impactante

* La victoria de Cannetti en la UFC

Las artes marciales mixtas argentinas volvieron a celebrar en una velada importante de UFC de la mano de Guido Cannetti, uno de los máximos exponentes de esta disciplina en el país. El Ninja, que acumulaba casi cuatro años sin ganar, derrotó por nocaut técnico en el primer asalto al norteamericano Kris Moutinho.

A los 42 años, se mostró físicamente en gran nivel para lograr conectar varios golpes de pie a un rival 13 años más joven y que llevó adelante su segunda presentación en la UFC, la principal empresa de este deporte. Luego de varios impactos sobre el rostro de Moutinho, el juez decidió terminar el combate cuando todavía restaban casi tres minutos del round inicial.

“Gracias a toda la gente de Argentina, gracias a mi familia, a mi equipo. Logré llegar por primer vez bien. Nunca había llegado bien. Nunca me sentí bien en la jaula, hoy me sentí mejor. Estoy feliz. Me siento muy bien, estoy muy contento. Hacía mucho que necesitaba sentir esto”, dijo Cannetti ante las cámaras apenas se consumó su victoria.

La carrera de Cannetti marca ahora un total de 9 victorias y 6 derrotas desde que se inició profesionalmente en esta actividad. Su vida dentro de la UFC se desarrolló a partir del 2014 con la caída ante Henry Briones, siguió con la victoria sobre Hugo Viana al año siguiente y luego tuvo otras dos peleas (caída ante Kyung Ho Kang y victoria sobre Diego Rivas).

En noviembre del 2018 fue derrotado por Marlon Vera (sumisión) en un evento que se celebró en Buenos Aires e inició su racha negativa que se completó con la derrota por KO del mongol Danaa Batgerel en marzo del 2020 y la caída en las tarjetas contra el norteamericano Mana Martínez durante agosto del 2021. Esa última presentación había abierto la puerta al retiro y también a la salida de la UFC, pero finalmente tuvo revancha.

“El corazón es el secreto (a los 42 años). He tenido días buenos y días malos, he ganado y he perdido. Mi coach mental ha trabajado mucho conmigo. Estuve trabajando mucho, cambiando muchas cosas. Y esta vez me sentí muy bien”, señaló tras su regreso al triunfo.

Moutinho, de 29 años, suma también 9 victorias y 6 derrotas como peleador de artes marciales mixtas pero sólo había contabilizado una pelea en UFC cuando fue derrotado en julio del 2021 por Sean O’Malley. Este evento se llevó adelante en el marco de la velada UFC Vegas 50 que tuvo como estelares a Thiago Santos vs. Magomed Ankalaev. La pelea del argentino fue la segunda de las preliminares.

