Detuvieron a Conor McGregor por “conducción peligrosa” e incautaron su auto de USD 200 mil

Conor McGregor junto a su Bentley, uno de sus autos favoritos (@thenotoriousmma)

Conor McGregor vuelve a ser noticia por un hecho extradeportivo. El ex campeón de UFC fue detenido por la policía este fin de semana por “conducción peligrosa” cuando viajaba a abordo de su Bentley por las calles de Dublin, Irlanda. No es la primera vez que el deportista tiene problemas con la ley.

Según informó el sitio Irish Independent, la manera de conducir del hombre que supo ser el atleta con mayores ingresos del mundo llamó la atención de unos agentes de la Guardia Civil que decidieron detenerlo e incautarle el vehículo valuado en USD 200 mil. McGregror fue arrestado de inmediato y transportado por un coche policial rumbo a la estación de Lucan Garda en donde se lo acusó formalmente de “conducción peligrosa”.

Tras algunas horas, el luchador de artes marciales mixtas pagó la fianza y se marchó, aunque el hecho no termina allí. El próximo mes deberá comparecer ante un tribunal del distrito de Blanchardstown, el mismo en el que ya estuvo en 2017 por un caso de exceso de velocidad. McGregor podría verse obligado a pagar una multa de 5 mil euros (USD 5.500) de ser declarado culpable.

McGregor sigue sumando escándalos (USA TODAY Sports)

Un portavoz del deportista de 33 años le envió un breve descargo al portal irlandés sobre lo ocurrido: “El Sr. McGregor conducía hacia el gimnasio cuando Gardaí lo detuvo por presuntas infracciones de tránsito. Pasó las pruebas de drogas y alcohol tomadas en la estación”.

Los escándalos en la vida de la ex estrella de UFC siguen acumulándose. En octubre del año pasado fue noticia por agredir físicamente al DJ Francesco Facchinetti durante evento en un hotel de Roma, Italia. “El muy famoso McGregor me dio un puñetazo en la boca, me rompió la nariz frente a diez testigos, sus amigos y sus guardaespaldas. Me atacó sin motivo mientras hablamos durante más de dos horas y también nos divertimos juntos. Podría haberme callado y no decirle nada a nadie, pero como estoy aquí para contárselo, debo decir que esa persona es realmente violenta y peligrosa”, explicó Facchinetti en un posteo en sus redes sociales.

Otro de sus episodios violentos más recordados sucedió en 2019, cuando atacó a un hombre en un bar irlandés porque éste se había negado a tomar un whisky que el peleador había comprado. En abril de 2021, compró el pub, en donde en la actualidad pasa la mayoría de sus noches rodeado de amigos, según informó Irish Independent.

