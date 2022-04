Conmoción a 12 años del atentado contra Salvador Cabañas: detuvieron a uno de los sospechosos

Francisco José "B", alias "El Contador (Foto: @c4jimenez / Twitter)

Un nuevo capítulo comenzó a escribirse dentro del caso policiaco que tuvo al ex futbolista paraguayo Salvador Cabañas como protagonista hace 12 años. Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) cumplieron con una orden de aprehensión en contra de un hombre que habría estado implicado en el atentado contra el ex futbolista de América de México.

El detenido, identificado como Francisco José “N”, alias El Contador, fue aprehendido por efectivos de la Policía Federal Ministerial de la Delegación Toluca. De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, fue capturado alrededor de las 08:00 horas en un domicilio ubicado en la colonia Llano Redondo, en la alcaldía Álvaro Obregón.

Vale recordar que en el 2010 ya había sido detenido por representantes de la entonces Policía Federal por delitos contra la salud y se lo señaló por ser cómplice de José Jorge Balderas Garza, alias el JJ, narcotraficante ligado al cártel de los Beltrán Leyva, pero después de nueve años fue liberado.

Salvador Cabañas era pretendido por varios equipos de Europa antes de este incidente (FOTO: ARTEMIO GUERRA BAZ / CUARTOSCURO.COM)

Aunque JJ cumple una sentencia de 20 años en el sistema penitenciario mexicano por el atentado contra Cabañas, él sostiene que el que disparó el arma en realidad fue su guardaespaldas, El Contador.

“Cuando salí él estaba ahí obstruyendo el paso y le pegué y le dije ‘con permiso’, y no me hizo caso. Entonces me atravesé y lo rocé y me tiró un golpe, ahí fue donde también me molesté y le reclamé. Vi que era él y traté de calmar la situación, pero él andaba muy borracho y agresivo. Luego comenzamos a pelear y entró ‘El Contador’, quien le dio un balazo”, contó “El JJ” durante una entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola.

Su escolta, por su parte, aseguró en su momento que Balderas Garza amenazó a Cabañas diciéndole “soy el que te va dar en la madre”. Segundos después le disparó al futbolista.

José Jorge Balderas Garza “El JJ”, acusado de haber disparado en contra del futbolista paraguayo Salvador Cabañas (Foto: Cuartoscuro)

Esta última versión es la que coincide con la del propio futbolista, quien en diálogo con Infobae explicó: “Jorge Balderas Garza me dijo: “Le estás robando la plata a México. Pedí tu último deseo”. Yo le pregunté: “¿Por qué voy a pedir mi último deseo?”. Me respondió: “Porque vas a morir”. Sacó el arma y me apuntó en la frente. Le dije: “No voy a pedir un deseo porque no voy a morir”. Me insultó y después me disparó”.

Este incidente se produjo durante la madrugada del 25 de enero de 2010. Salvador Cabañas, que por ese entonces era la gran figura del América de México, estrella de la selección de Paraguay y visto de cerca por varios equipos de Europa, protagonizó una discusión en los baños del establecimiento Bar Bar y recibió un disparo en la cabeza.

El Chava fue trasladado de urgencia a un hospital ubicado en el sur de la Ciudad de México. Después de un largo y milagroso proceso de recuperación, el deportista no tuvo secuelas especialmente graves en su salud, aunque aún mantiene la bala alojada en su cabeza.

Sin embargo, este hecho marcó un quiebre en su ascendente carrera. Si bien en 2012 volvió a jugar de manera profesional en el ascenso de Paraguay, su nivel nunca volvió a ser el mismo y decidió retirarse en mayo de 2014.

“Estuve caminando entre las nubes. Recuerdo que entré en un jardín y caminaba por ahí. En la última parte, me crucé con Jesucristo. Me tocó la frente con uno de sus dedos donde me dispararon. Bajó su mano para tocarme mi hombro izquierdo y me dijo: ‘Te falta mucho para estar acá. Regresa a la Tierra para ayudar a los más necesitados por el poder que te voy a conceder’. Me dio otra oportunidad y se dio cuenta de que no era mi momento. Después de estar una semana en coma, desperté en el hospital sano y salvo”, manifestó Cabañas.

SEGUIR LEYENDO: