Polémica por el Auto de Seguridad “tortuga” en la F1: las quejas de los pilotos y el comunicado de la FIA que le puso fin a la insólita discusión

El Aston Martin delante de Charles Leclerc en una de las neutralizaciones en Melbourne (REUTERS/Martin Keep)

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) puso punto final a una polémica iniciada luego del Gran Premio de Australia corrido el pasado domingo, cuando algunos pilotos criticaron la velocidad del Auto de Seguridad (AS). Este jueves la entidad que rige el automovilismo a nivel mundial dejó en claro su posición con una sentencia: “la función del AS es la seguridad de los pilotos”.

El AS Aston Martin Vantage, conducido en el circuito callejero del Albert Park, en Melbourne, por Bernd Maylander, ex piloto del DTM, estuvo bajo la lupa ya que debió ingresar a pista en dos oportunidades durante la carrera de 58 vueltas del domingo. Primero por un despiste de Carlos Sainz (Ferrari) y luego por un golpe de Sebastian Vettel (Aston Martin) contra las defensas.

Como la mayoría de los pilotos llevaban el neumático duro en ese momento, tuvieron problemas para calentar sus gomas detrás del Vantage, que es más lento que el Mercedes (el otro AS que tiene la F1) con el que comparte las tareas del coche de seguridad. Aston Martin y Mercedes empezaron a compartir la provisión de coches oficiales el año pasado, para lo cual Aston provee un Vantage V8 biturbo de 4.0L que produce 528 CV.

Uno de los criticó la velocidad del AS es el campeón mundial, Max Verstappen (Red Bull): “Hay muy poco agarre y el coche de seguridad conducía tan lento que era como una tortuga. Increíble”, dijo el neerlandés. “No entiendo por qué tenemos que conducir tan despacio”, disparó.

El Mercedes Benz que comparte con el Aston Martin las neutralizaciones en la F1 (@fia)

“Seguro que el coche de Mercedes es más rápido debido a la aerodinámica adicional, porque este Aston Martin es realmente lento. Necesité más adherencia, porque nuestros neumáticos estaban fríos como una piedra”, afirmó el piloto de 24 años. “Es bastante terrible la forma en que estamos conduciendo detrás del AS actualmente”, agregó.

En tanto que el ganador en Australia y actual líder del campeonato, Charles Leclerc (Ferrari), también criticó la velocidad del AS. “Para ser honesto, siempre se siente demasiado lento en el coche porque con estos coches de F1 tenemos mucho agarre y es muy, muy difícil, sobre todo en el compuesto con el que estábamos todos, que era el duro”, dijo en la conferencia de prensa posterior a la carrera.

“Me costaba mucho meterles temperatura, así que también me costó. Para ser honesto, quería quejarme, pero luego vi lo mucho que deslizaba el coche de seguridad en la curva y no creo que hubiera nada más que pudiera dar, así que no quise presionar demasiado”, añadió el monegasco.

Ante esta situación, la FIA publicó un comunicado en sus redes sociales, donde puso énfasis en que la prioridad del coche de seguridad no es lo rápido que va, sino la capacidad de ayudar a mantener la carrera en marcha de manera segura. Además, que la velocidad máxima del vehículo no se definía por sus aspectos técnicos, sino por lo que necesita la carrera.

El comunicado que la FIA difundió en sus redes sociales (@fia)

Según Motorsport, uno de los comisarios deportivos en Melbourne declaró: “Está claro que la velocidad y las capacidades de frenada de los monoplazas de F1, especialmente al tratar de mantener las temperaturas requeridas en neumáticos y frenos, están en tensión con la separación detrás del Auto de Seguridad”.

“Esto debe ser un punto de énfasis en las futuras sesiones informativas para los pilotos, para garantizar que los pilotos acuerden colectivamente la mejor manera de abordar este desafío antes de que ocurra un incidente desafortunado”, agregó la autoridad.

El Auto de Seguridad comenzó a usarse en la F1 en 1993 tomando un modelo promovido en el automovilismo estadounidense, que siempre tuvo carreras accidentadas en los óvalos con sus carreras de la IndyCar y la NASCAR, para retirar los autos chocados luego de un incidente. Para ello se neutraliza la competencia y los pilotos deben reducir la velocidad y ubicarse detrás del AS.

Comunicado de la FIA

“A raíz de los comentarios recientes sobre el ritmo del Safety Car, la FIA desea reiterar que la función principal del coche no es por supuesto, la velocidad absoluta, sino la seguridad de los pilotos y el resto de miembros”.

“Los procedimientos del coche de seguridad tienen en cuenta múltiples objetivos, dependiendo del incidente en cuestión, ajustando por tanto su ritmo dependiendo de las actividades que puedan estar en curso en la pista”.

“Por lo tanto, la velocidad del Safety Car no está limitada por las capacidades de los coches de seguridad, que son vehículos de alto rendimiento a medida, preparados por dos de los principales fabricantes del mundo y equipados para hacer frente a las condiciones de la pista en todo momento, conducidos por un conductor y un copiloto enormemente experimentado y capaz”.

“El impacto de la velocidad del coche de seguridad en el rendimiento de los coches es una consideración secundaria, ya que el impacto es igual entre todos los pilotos que, como siempre es el caso, son responsables de conducir de manera segura en todo momento de acuerdo con las condiciones de su coche y del circuito”.

