Barcelona quedó eliminado de la Europa League ante el Eintracht Frankfurt y estallaron los memes: la vida después de Messi, en el foco

Los memes con burlas al elenco blaugrana

Barcelona venía exhibiendo síntomas de recuperación tras un inicio de temporada oprobioso. El pico se había dado en la goleada 4-0 ante el Real Madrid por la Liga de España. Sin embargo, el equipo que dirige Xavi Hernández quedó eliminado sorpresivamente en los cuartos de final de la Europa League: cayó por 3 a 2 ante el Eintracht Frankfurt en el Camp Nou, tras haber empatado en la ida en Alemania.

La caída era abultada: al entrar en tiempo de descuento el elenco culé perdía 3-0, pero Sergio Busquets y Memphis Depay maquillaron el score, aunque no lograron disminuir la decepción de los fanáticos, que verán el epílogo de la temporada sin celebrar ni un título.

Encima, en el estadio se dio una situación impactante: 25 mil aficionados alemanes viajaron a España para apoyar a su equipo, pese que solo tenían a disposición cinco mil tickets. Los otros 20 mil compraron boletos para ocupar asientos que debían ser para los seguidores del elenco.

El hecho generó que en el entretiempo los ultras del cuadro catalán abandonaran su lugar detrás de uno de los arcos, a modo de protesta por la presencia de los hinchas de los Eintracht Frankfurt. Finalmente, cuando iban 10 minutos del complemento, volvieron a su posición para continuar alentando.

Pero el apoyo no fue suficiente y en el primer año de la gestión de Joan Laporta, con los cambios propuestos, la vitrina no sumará trofeos oficiales. Y el tropiezo provocó una catarata de memes en las redes sociales. El foco, claro, estuvo en la ausencia de Lionel Messi, a quien el club no le renovó contrato a mediados de 2021 cuando la estrella había viajado a Cataluña para estampar su rúbrica.

La excusa de la dirigencia fue la imposibilidad que le planteaba el Fair Play financiero de la Liga. No obstante, luego la institución realizó grandes erogaciones para incorporar nombres de fuste, como Aubemayang y Ferrán Torres, por el que invirtió 55 millones de euros. Dichas actitudes generaron descreimiento en el entorno del argentino respecto de las verdaderas razones de su despedida.

Hoy Messi está en el PSG de las estrellas, conformando una delantera de ensueño con Neymar y Mbappé. Y, aunque no alcanzó el objetivo de la Champions, se encamina a ganar la Ligue 1. Barcelona, sin la Pulga, acumuló un nuevo fracaso. Y en las redes no se lo perdonaron.

LOS MEJORES MEMES DE LA ELIMINACIÓN DEL BARCELONA

