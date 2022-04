Un ex compañero de Messi en el Barcelona reveló los detalles de la estafa millonaria que sufrió: “Los futbolistas somos una presa fácil”:

Ludovic Giuly festejando un gol contra el Milan (EFE)

El ex futbolista internacional Ludovic Giuly reveló haber sido víctima de una estafa en la que perdió tres millones de dólares (2,7 millones de euros). Más allá del mal trago, el francés apunta que los futbolistas son “una presa fácil” para esta clase de situaciones a la hora encarar un negocio que luego resulta tener irregularidades.

Giuly, de 45 años, confesó a Le Parisien que fue víctima de una estafa sobre inversiones financieras. Esto le valió en 2016, al final de su carrera como jugador, ser vetado de crédito por superar el tope legal de endeudamiento. Aseguró haber perdido millones en una estafa de inversiones financieras, aunque el objetivo es alertar sobre el tema, en particular para advertir a los jugadores actuales.

“El asesor de mi banco me explicó entonces que, efectivamente, el dinero en mis cuentas estaba empeñado para reembolsar las inversiones realizadas en residencias de ancianos”, sostuvo el ex extremo derecho que jugó -entre otros equipos- en el Mónaco, el Paris Saint-Germain, la Roma y el Barcelona, donde fue compañero durante tres temporada de un joven Lionel Messi. De hecho integró el equipo que ganó la Champions League en 2005/2006. También jugó para la selección de su país y ganó la Copa de las Confederaciones de 2003.

“Afortunadamente estoy bien económicamente y no estoy en la calle porque no entregué todo mi dinero”, dijo el actual consultor, que no tuvo problemas en haber admitir que perdió 2,7 millones de euros.

Ludovic Giuly y Lionel Messi (Getty Images)

Fue, según su relato, al confiar 5,7 millones de dólares (5,3 millones de euros) a la empresa Sportinvest, que había estado colaborando con él durante muchos años: “En particular noté que estaba obligado a pagar préstamos a casi el 6%. Todas las residencias de ancianos que me habían hecho comprar estaban sobrevaluadas con respecto a los precios convencionales para esos inmuebles, que valían apenas 3,5 millones (euros) cuando yo había pagado 5,3. Y su retorno real fue dos o tres veces menos de lo que me habían prometido”. También apunta a las comisiones inmobiliarias de la compañía, que oscilaron en más de un millón de euros.

Con su testimonio, Giuly indica que quiere “levantar el tabú sobre los problemas económicos de los jugadores. Los futbolistas somos presa fácil”. El galo asegura que conoce a ex colegas de su época que en la actualidad están en una situación muy complicada. “Hay tipos que ahora mismo están siendo estafados sin saberlo”, dice también, en comparación con los futbolistas de la actual generación. Antes de añadir: “Me atrevo a hablar hoy en lugar de muchos que se avergüenzan de haber sido engañados. No deben. Son víctimas, no culpables”.

El caso que sufrió el ex jugador francés vuelve a poner sobre la mesa la situación económica de muchos futbolistas, más allá de sus prestigiosas carreras. Cuánto es el asesoramiento o preparación que tienen para manejar su dinero. También es un alerta para todos sus ex colegas y futbolistas actuales a la hora de invertir sus ganancias y asegurar su futuro luego del retiro.

