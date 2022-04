La reacción de Oscar Ruggeri al enterarse al aire del grave accidente que sufrió Freddy Rincón

El incidente del colombiano generó la preocupación del ex futbolista de la selección argentina

El accidente de tránsito que sufrió Freddy Rincón durante la madrugada del lunes levantó preocupación en distintos puntos del mundo. Uno de los que sorprendió por lo acontecido fue Oscar Ruggeri, rival del histórico ex futbolista colombiano durante buena parte de su carrera. El detalle es que el Cabezón se enteró al aire del grave suceso que había afectado la salud de su colega, quien está internado luego que un bus impactara contra el vehículo particular en el que viajaba por las calles de la ciudad de Cali.

El conductor Sebastián Vignolo dialogaba con el ex defensor cuando recordó el delicado suceso que está atravesando Rincón: “Ah pará Oscar, perdón. Se me vino a la cabeza. Saludo a la familia de Freddy Rincón que tuvo un accidente de tránsito. Está grave. Cuando vi la noticia, me acordaba de él como jugador”, envió su mensaje el Pollo. El Cabezón no pudo ocultar su sorpresa ante la noticia: “¿Él? ¿Está grave?”, consultó. “Qué camada esa de los colombianos”, agregó.

Rincón y Ruggeri fueron protagonistas centrales de unos de los partidos más recordados a nivel selecciones en Sudamérica cuando Colombia goleó 5-0 a Argentina en el Estadio Monumental en 1993 durante las Eliminatorias rumbo al Mundial. Ese día, Freddy anotó dos goles a una defensa que tenía como pilar central al Cabezón. Además, si bien no compartieron plantel, ambos acumularon pasos por el Real Madrid: el argentino permaneció en la temporada 1989-90 y el colombiano desembarcó durante el 96-96.

Las cámaras de seguridad grabaron el momento exacto en el que la camioneta en la que iba Freddy Rincón se estrella con un articuladio del MIO. Video: El País de Cali (Twitter @elpaiscali)

La preocupación por la salud de Rincón es cada vez mayor después del quinto parte médico que emitió la Clínica Imbacano, que tiene al ex jugador bajo control la Unidad de Cuidado Intensivo (UCI). “Con previa autorización de los familiares, se permite informar que la condición de Freddy Rincón sigue siendo profundamente crítica. Los seguimientos, las pruebas diagnósticas, los estudios radiológicos y la condición clínica no muestran una evolución favorable”, sostuvo Laureano Quintero, director médico del centro hospitalario.

“Tal como lo anunciamos desde el primer momento, su condición y criticidad son extremas. El pronóstico sigue siendo muy reservado. Seguiremos con todas las medidas pertinentes y debe ser claro que la evolución no es favorable”, agregó en rueda de prensa. Para cerrar, se pidió precaución con la información que se maneja sobre el estado de salud del ex futbolista: “Es fundamental para nosotros pedir a todos que se entienda que la única fuente oficial de lo que realmente está ocurriendo son estos comunicados. Cualquier otra información sólo está generando dolor en sus familiares”.

Por otro lado, la investigación policial del accidente sigue avanzando y salió a la luz el nombre de Jorge Eduardo Muñoz Beltrán como el conductor del bus que impactó con la camioneta Ford 4x4 en la que se movilizaba Rincón. El hombre en cuestión reveló en charla con la radio Tropicana Cali que actualmente espera por la evolución de las heridas en una de sus piernas para poder ser intervenido quirúrgicamente en la Clínica ValleSalud. Además, contó su versión de los hechos: “El semáforo estaba en verde, de hecho, yo había arrancado cuando el otro estaba en rojo, el anterior. Eso es quinta con 27, me parece”.

Muñoz admitió que la velocidad a la que iba su autobús al momento del accidente era normal para el carril exclusivo del MÍO y detalló que no se enteró de quién era el herido del otro vehículo hasta que fue internado.

