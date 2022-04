Manchester City sigue de cerca a otra joven estrella de River Plate tras el fichaje de Julián Álvarez

Enzo Fernández, en la órbita del Manchester City (Photo by Rodrigo Valle/Getty Images)

Los elogios de Pep Guardiola para el River Plate de Marcelo Gallardo parece que no eran sólo palabras. Además de cerrar la incorporación de Julián Álvarez, Manchester City tendría en carpeta a otras de las jóvenes joyas del millonario para renovar su plantilla: Enzo Fernández.

Según informan medios como Goal y The Sun, los Ciudadanos comenzaron a trabajar para encontrar al reemplazante de Fernandinho, cuyo contrato finaliza en junio y quien acaba de advertir públicamente que su idea es volver a Brasil para continuar con su carrera una vez finalizada la temporada. “Yo quiero jugar. Volveré a Brasil, he decidido con mi familia que jugar es lo más importante para mí”, sostuvo el futbolista de 36 años.

La cuenta The Citizens Brasil, por su parte, aporta algunos datos interesantes. El club inglés quiere incorporar a dos jugadores en ese sector del campo de juego; y uno de los apuntados es el ex Defensa y Justicia de 21 años. Sostienen que Txiki Begiristain, ex gloria del Barcelona y actual director deportivo del Manchester City, ya se puso en contacto con el representante del argentino para interiorizarse de su situación contractual.

Este medio sostiene que el Millonario, enterado de esta situación, puso sobre la mesa sus pretensiones: una importante suma de dinero más la ficha de Valentín Castellanos, delantero mendocino que pertenece al City Group (actualmente se desempeña en el New York City de la MLS de los Estados Unidos) y que Marcelo Gallardo pidió en el pasado mercado de pases para reforzar la ofensiva. Desde River, por su parte, le aseguraron a este medio que no hubo ningún tipo de charla con los ingleses tras acordar la transferencia con la Araña.

Los medios ingleses también se hicieron eco de la noticia, pero advirtieron que las tratativas no serán sencillas, ya que los Ciudadanos no son los únicos que tienen a Enzo Fernández en su nómina de cara a la próxima ventana de transferencias. Uno de los que buscaría contratarlo es nada más ni nada menos que el Real Madrid de España. Vale recordar que a finales del año pasado, los de Núñez le extendieron el vínculo al mediocampista hasta diciembre de 2025 con una cláusula de rescisión de 20 millones de euros.

El oriundo de San Martín, que desde que retornó del Halcón se convirtió en una pieza clave para el Muñeco, viene de ganar la pasada Liga Profesional y el Trofeo de Campeones y fue ovacionado por el Monumental en la reciente victoria por 4 a 2 ante Argentinos Juniors. En lo que va de la temporada lleva disputados 10 juegos, en los que aportó tres goles y tres asistencias.

“Es un jugador que a su corta edad ha madurado muchísimo. Se lo ve con mucha confianza, temible y un desarrollo en su juego que se lo ve cada vez mejor, potenciándose día a día. Eso te lo dan los partidos y la continuidad. Se siente cómodo en el equipo. Nos viene muy bien que siga evolucionando y que esté abierto a seguir incorporando cosas y no conformarse. Eso habla de su muy buena cabeza para seguir potenciando todo lo bueno que tiene. Es un jugador mucho más completo”, lo elogió Gallardo tras su brillante actuación ante el Bicho.

